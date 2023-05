Una adolescente de 17 heridas resultó herida luego que un pedazo de ladrillo le cayera en la cabeza desde lo alto de un inmueble en construcción ubicado en el cruce de la calle Beatriz Cisneros y Angélica Palma, en el distrito de San Miguel.

Según denuncia su madre Mirtha Coronado, los obreros le ofrecieron 20 soles a la menor para que no los delatara. “Ellos son malos, como le quisieron dar a mi hija S/20 para que se quede callada. Mi hijita se desangraba”, indicó a América Noticias.

Además, indicó que cuando su hija fue a pedir ayuda a los trabajadores, ellos intentaron comprar su silencio. “Un trabajador le dijo: ‘niña no grites, no llores, no hagas nada por favor, no digan nada. Te voy a dar 20 soles para que te compres tu pastilla de la farmacia”.

De acuerdo al matinal, la obra había sido paralizada por orden de la Municipalidad de San Miguel semanas atrás luego que una pared se desplomara y terminara sobre el patio de la casa del lado.

Ahora Mirtha Coronado pide ayuda para cubrir los gastos médicos de su hija. Ella trató de comunicarse con los dueños del local, pero no tuvo éxito.

“Quisiera que me ayuden para que las autoridades apoyen, clausuren esa obra, la derriben, se hagan cargo esos señores de lo que a mi hija le está costando”, pidió la madre de familia de escasos recursos.

Actualmente, la adolescente se encuentra internada en el hospital Sabogal, en el Callao.