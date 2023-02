Una joven sufrió el robo de su celular a bordo de un bus de transporte público, en Santa Anita. A los pocos minutos, los delincuentes le vaciaron sus cuentas bancarias y pidieron dinero a sus contactos vía WhatsApp.

De acuerdo a América Noticias, el asalto ocurrió al promediar las 5:30 de la tarde en el cruce de las avenidas Chancas e Imperial. La agraviada estaba a punto de guardar su celular cuando un sujeto subió al bus donde estaba, se lo arranchó y huyó a bordo de una mototaxi.

En las imágenes difundidas, se observa que la denunciante baja del vehículo y corre tras el malhechor, pero no logra alcanzarlo. “El hombre me ha venido siguiendo. Sube, se contacta con la moto, me jala el celular y se baja”, indicó.

La víctima asegura que solicitó apoyo a la Policía en ese momento. “Antes de sufrir el robo le mando la ubicación a mi amiga en tiempo real. Yo quiero guardar el celular y el hombre me jala. Al momento de decirle al Policía que tengo la ubicación, tengo como ubicar el celular no me hizo caso. Subí al patrullero y me llevaron por otro lado”, manifestó.

El matinal también difundió chats en los que supuestamente la joven les pide dinero a sus conocidos, pero la hora de las conversaciones coincide con el tiempo en el que ella no contaba con su celular después de haber sido asaltada.

Además, hay una transferencia de S/400 a Porfirio Aquino Sacramento. “De la banca móvil me sacaron S/400 y de la tarjeta de crédito S/1500″, detalló.

Las investigaciones del caso se encuentran a cargo de la comisaría de Santa Anita.