Luego que Sebastián Palacín Newell, confesara una presunta violación sexual junto a un amigo en agravio de dos mujeres inconscientes que conocieron en una discoteca de Punta Hermosa, ciudadana que asegura que los hechos relatados por el hijo del presidente ejecutivo de Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, fueron reales y no se trataron de un “experimento social”.

A través de su cuenta de Instagram, la página Dilo Fuerte (@dilofuerteperu) compartió la denuncia de una mujer, quien prefirió mantenerse en el anonimato y contó que conoció a Palacín el pasado 2 de abril cuando acudió a esa misma discoteca con una amiga, quien es una de las mujeres agredidas sexualmente.

Respecto a lo ocurrido, la denunciante aseguró que los hechos sí ocurrieron el pasado sábado 9 de abril en la discoteca. Ella se basa en lo que le contó su amiga, a quién quiso identificar como “María” para resguardar su verdadera identidad.

La denunciante dijo que María la llamó el 11 de abril para contarle lo ocurrido. Le relató que quería inicialmente tener relaciones sexuales con el otro joven involucrado, pero que luego se dio cuenta de que había sido Palacín quien, sin consultárselo y sin ella consentirlo, tuvo relaciones sexuales; es decir, habría abusado de ella.

“ [María] me llamó y me contó lo que había pasado. Me quedé sorprendida, porque había otra chica más involucrada. Le dije que vayamos a denunciar porque eso estaba mal ”, indicó.

Posteriormente, la denunciante muestra una captura de la conversación que tuvo con Palacín por redes sociales. El hijo del presidente del Indecopi la contactó para intentar salir con ella, pero fue en ese momento que ella lo encaró por lo ocurrido.

“ Y qué pena que [identidad de la víctima] te cuente porque todo quedó entre los cuatro ″, le respondió al joven de 25 años.

Conversación de Sebastián Palacín con denunciante. Foto: Instagram de Dilo Fuerte (@dilofuerteperu)

Luego, el 25 de abril, Sebastián Palacín compartió el video en su cuenta de TikTok donde narra el ataque sexual a las jóvenes inconscientes. En la conversación la denunciante le escribe: “ ¿Sabes que hacerlo con una persona ebria y dormida que no está en sus 5 sentidos sí está mal? ”.

Esto motivó una respuesta de Sebastián Palacín a través del envío de un audio donde admite que tuvo relaciones con “María”, pero que no tuvo relaciones con su amiga que estaba dormida.

“ Me indigna que digan que es un experimento social y que no le pase nada. Quiero afirmar que no es mentira, que sí ha ocurrido y que lo sé porque he conversado con ambas partes . Tengo las conversaciones con las dos víctimas. No puedo afirmar exactamente el orden de las cosas porque no estuve en la escena y las autoridades se encargarán de investigar, pero quiero que se sepa que no es mentira”, afirmó la denunciante a Dilo Fuerte (@dilofuerteperu).

Investigación a Sebastián Palacín

Ante la indignación que provocó el video, Sebastián Palacín intentó defenderse argumentando que lo narrado era parte de su imaginación como parte de un supuesto “experimento social”. No obstante, el Ministerio de la Mujer solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación a fin de que se tomen “las severas medidas” contra los responsables.

El pasado 26 de abril, el Ministerio Público informó que abrió investigación preliminar por 60 días contra Palacín Newell, por la presunta comisión del delito de violación sexual a dos mujeres aún por identificar.

A través de Twitter, la Fiscalía detalló que la investigación está a cargo del fiscal provincial José Luis Huarhua Ortiz, del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima.

