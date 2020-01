Secuestros en Lima: estos son los distritos con más denuncias durante el 2019

Escrito por Aurora Caruajulca y Johana Custodio

Entre enero y noviembre del 2019, la Policía Nacional ha recibido 712 denuncias de secuestros en todo el país. En ese mismo período, se han registrado 253 tentativas de este delito.

Lima Metropolitana alberga la mayor cantidad de denuncias de secuestros con 185 casos (ver infografía).

En tanto, en el 2018, en todo el país, se reportaron 857 denuncias de secuestros y 244 tentativas.

Los secuestros “express”, o “secuestros al paso” son los que vienen incrementándose año tras año. Por ejemplo, en el 2018 hubo en la capital 39 denuncias y en los primeros 11 meses del 2019 este número ya ha sido superado con 55 casos. San Martín de Porres y San Borja han tenido 13 y 11, respectivamente, de estos plagios “al paso”. Varios de estos secuestros ocurren en los taxis y colectivos.

CASOS. G.A.R.M. (25), un joven empresario, conoció a su pareja a través del aplicativo Grindr y, tras dos semanas de chatear decidieron conocerse. En agosto de este año, ellos se vieron en un bar de Miraflores y, tras salir del local, su acompañante, junto a otros tres sujetos, lo redujeron, lo subieron a un taxi y lo llevaron a una casa donde lo tuvieron privado de su libertad durante un día.

En ese tiempo, la víctima fue golpeada por los hampones, quienes le exigían que brinde las claves de sus tarjetas bancarias. Luego de obtenerlas fueron a diferentes cajeros y retiraron S/ 5 mil. No contentos con eso, llamaron por teléfono a los familiares para exigirles S/ 10 mil a cambio de su liberación.

Bajo esta modalidad, otras cuatro personas fueron privadas de su libertad por la misma banda criminal que se apoderó, en total, de S/ 70 mil de sus víctimas.

Los primeros días de julio del 2019 se detuvo en Ecuador a uno de los integrantes de dicha banda criminal. Se trataba de Andrés Medardo Morán Neira (33), quien junto a otros dos sujetos operaba en ese país bajo la misma modalidad. Agentes Antisecuestros de la Dirincri aún buscan a “La roca”, quien, según la Policía, fugó del país para refugiarse en Chile. Para los detectives, él sería el cabecilla de la banda criminal.

SUGERENCIAS. Para evitar ser víctima de los secuestradores, la Policía aconseja no portar diversas tarjetas de crédito. No comentar en lugares públicos actividades relacionadas con su vida personal, no anunciar la salida de su hogar (paseo, cine, reuniones).

Tampoco permita que el taxista se desvíe de la ruta, si insiste en su propósito, trate de llamar la atención en presencia de público. No aborde combi o colectivos ocupados solo por varones o que tengan pocos pasajeros. No camine por calles de poco tránsito, son otras recomendaciones.