El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó que las personas que tienen previsto viajar dentro del territorio nacional tienen que acatar las nuevas medidas y protocolos que se han dispuesto destinados al transporte aéreo de pasajeros entre el 31 de enero y 14 de febrero.

Si el vuelo sale de Lima u otra ciudad de nivel de alerta extremo, los pasajeros tendrán que presentar una prueba molecular (PCR) o antígeno con resultado negativo. De esta manera, las pruebas rápidas no se tendrán en cuenta.

Es importante mencionar que el resultado negativo debe haber sido emitido como máximo 72 horas antes del vuelo. Es decir, si la prueba fue realizada un lunes y el resultado fue emitido el miércoles, desde el miércoles se comienza a contar las 72 horas. Luego de ese límite, el resultado no es válido.

En caso se obtenga una prueba antígeno, se recomienda haberla llevada a cabo un día antes a la fecha del vuelo.

Disposiciones para niños

Otro dato a remarcar es que, en el caso de niños menores de 12 años, no es obligatorio contar con prueba PCR o antígeno con resultado negativo. Solo se necesita un certificado médico que acredite su buen estado de salud.

Cabe mencionar que los niños de 2 años o menos no están obligados a usar mascarilla ni escudo facial.

Otros aspectos a considerar

Pese a que los vuelos están suspendidos en regiones con nivel de alerta extremo, de manera excepcional se está permitiendo el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Los departamentos con nivel de alerta extremo son: Lima Metropolitana y Lima Región, Callao, Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac.

Las personas que viajan desde ciudades que no se encuentran en ese estado de alarma no requieren tener resultados negativos de prueba PCR o antígeno, pero se requerirá una declaración jurada en la que aseguren no tener la enfermedad.

Asimismo, todos los pasajeros tienen que cumplir los protocolos sanitarios establecidos a fin de evitar el contagio de la Covid-19 como el uso obligatorio de la mascarilla y protector facial tanto en las instalaciones de los aeropuertos como en el anterior del avión.

VIDEO RELACIONADO

Capturan a Burrier que pretendía dejar el país en vuelo humanitario