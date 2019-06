Síndrome de Guillain-Barré: 90 días de emergencia sanitaria

Síguenos en Facebook

A raíz del incremento de pacientes con sospecha -y posteriormente con el diagnóstico confirmado- del síndrome de Guillain-Barré, el Gobierno decretó ayer 90 días de emergencia epidemiológica en Lima, Piura, Lambayeque, La Libertad y Junín.

A través del Decreto Supremo 013-2019-SA, publicado en el diario oficial El Peruano, se busca garantizar y agilizar las compras de medicamentos que aseguren la provisión de servicios de atención médica a los pacientes con este mal.

El Ministerio de Salud (Minsa) cuenta con una partida presupuestal de S/6’740,000 para financiar la atención de esta emergencia sanitaria.En las últimas dos semanas, el Minsa registra 126 ingresos de pacientes en los diferentes hospitales del país con sospecha del síndrome. Una tercera parte de ellos tiene el diagnóstico confirmado, reveló Gladys Ramírez, directora general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control del Minsa.

SÍNDROME MORTAL

La funcionaria confirmó que en esta última semana cuatro personas en el país han fallecido por los efectos del Guillain-Barré, mientras que un deceso se mantiene en investigación. “Una defunción se ha dado en Junín, otra en La Libertad y tres en Piura”, detalló la funcionaria.Ramírez precisó que Lima reporta en los últimos días 41 casos sospechosos de Guillain-Barré. De ellos, 11 están en el Hospital Dos de Mayo y siete en el Cayetano Heredia.

El Hospital Arzobispo Loayza registra 16 pacientes con el síndrome de enero a la fecha. En otros centros de salud hay siete casos más.El Minsa informó que los casos actuales del síndrome presentan características “inusuales y atípicas” que requieren de un tratamiento de inicio rápido.Marco Almerí, jefe de Cardiología del Hospital Bartolomé Herrera, indicó que este brote de Guillain-Barré viene presentando dos nuevas características: está comenzando en los miembros superiores y va cobrando la vida de cinco personas.“Esta enfermedad empieza como un hormigueo, una debilidad en los pies. Luego progresa hacia los miembros superiores. Pero ahora está comenzando directo en los miembros superiores, llegando rápidamente al tórax y provocando insuficiencia respiratoria. Por eso ya tenemos cinco muertos, que no es lo usual”, contó el médico especialista.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ?

De acuerdo con Almerí, es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio organismo se ataca. Cualquier persona puede tener un proceso viral infeccioso, como una faringitis, rinitis o diarrea. El cuerpo reaccionará fabricando anticuerpos que van a neutralizar y/o matar al virus. Esa fabricación debe apagarse al cabo de dos semanas y con ello el paciente recuperar la salud.“Pero en una persona de cada 100 mil no se apaga. Estos anticuerpos comienzan a atacar la capa protectora de los nervios periféricos del cuerpo (vaina de mielina). Al destruir la capa externa de todos los nervios del cuerpo, lo inutiliza, pero no lo mata. El nervio no puede traer información sensitiva ni puede llevar información motora”, explica Almerí.

El paciente deberá enfrentar, entonces, un cuadro de síndrome de Guillain-Barré entre dos y cuatro semanas. Luego, el organismo dejará de producir anticuerpos y pasará a reparar la capa externa de los nervios del cuerpo. Para recomponerlo en su totalidad se necesita entre seis y doce meses.Esta enfermedad no tiene cura ni causa específica detectada.

El 83% de pacientes que han padecido el síndrome de Guillain-Barré se recupera completamente, el 3% muere y el 14% se recupera con entumecimiento, debilidad y dificultad para respirar, precisa Almerí citando información oficial del Minsa.¿Cuándo este síndrome se convierte en mortal? El jefe de Cardiología del Bartolomé Herrera sostiene que esto sucede cuando los nervios que gobiernan los músculos de la respiración son destruidos. “La persona no tiene la fuerza para tomar aire, para respirar. En ese caso puede sobrevenir la muerte. Esos pacientes serán salvados solo si son conectados a un ventilador mecánico. ¿Por cuánto tiempo? Muchos meses, hasta que el organismo logre reparar la vaina de mielina y la persona nuevamente pueda respirar por sí sola”, detalla.

MEDICINA CARA

Cada ampolla de inmunoglobulina, medicamento que combate el avance del Guillain Barré, cuesta S/2 mil. Dependiendo del caso, algunos pacientes requieren dos dosis por día. “El tratamiento de esta enfermedad es carísimo: hay que utilizar inmunoglobulina, que se coloca directamente a la vena. Cada ampolla pasa los S/2 mil; a veces se necesita más de una ampolla por día. Para dos semanas, tiempo en que debe recuperarse un paciente, se requieren 14 ampollas, lo que hace alrededor de S/28 mil ”, reveló Almerí.

URGE COMPRA DE MEDICINAS

Ayer, Jesús Reto Merino, estudiante de Ciencias Económicas de la Universidad del Callao, contó a Correo que su padre, Martín Reto Sernaqué, está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de este nosocomio desde el pasado miércoles, debido a que ha contraído el síndrome del Guillain-Barré.

“Mi papá el día miércoles comenzó a tener estos síntomas de debilidad en los músculos, que fue incrementándose hasta las horas de la noche. Luego lo trasladamos a otra clínica, donde nos confirmaron que podría ser este síndrome, pero no contábamos con los recursos suficientes”, contó el joven a Correo.

“Lo que decidimos fue llevarlo al Hospital Arzobispo Loayza, donde recibieron el caso de mi papá con algunas complicaciones. Lo que pasa es que esta enfermedad es muy progresiva. Este síndrome te ataca desde los pies y pierdes los movimientos hasta la cabeza”, agregó.Reto Merino contó que en el hospital donde está internado su padre hay entre 10 y 11 casos de pacientes con el síndrome de Guillain-Barré.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades para dar prioridad a la compra de los medicamentos para los pacientes del Loayza. Para cualquier ayuda, se encuentra habilitado el siguiente número de cuenta del BCP: 19125149317049 o también puede llamar al celular 965351088.