La Policía Nacional del Perú (PNP) rescató en el distrito limeño de Santa Anita al empresario Nelson Graus Polo, secuestrado y torturado durante cinco días por una banda criminal integrada por diez ciudadanos venezolanos.

Los delincuentes exigían 80 mil soles por su liberación y enviaban videos de la víctima maniatada para presionar a la familia.

El rescate ocurrió en la madrugada del último miércoles en un inmueble de Santa Anita, donde hallaron al empresario con signos de tortura, como cintas en el cuello y marcas de ataduras.

El secuestro se produjo el pasado 24 de abril en el distrito de San Martín de Porres, cuando los armados interceptaron a Graus Polo, dedicado a la vidriería, mientras caminaba con su esposa e hijo.

Tras raptarlo con dos vehículos, lo llevaron inicialmente a Ancón y luego a Santa Anita para evadir a la policía. A pesar de un pago inicial de 15 mil soles por la familia, los captores no lo liberaron y amenazaron con entregar su cuerpo en una bolsa.

No obstante, la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri capturó a diez integrantes de la banda criminal, incluido el líder Brayan Ezequiel Parra Vargas y su lugarteniente Ronner Gabriel González Zegarra.

Según un reporte de América Noticias, en el operativo, incautaron tarjetas bancarias y evidencias de extorsión, sicariato y manejo de dinero ilícito. El coronel Jorge Luis Carpio Ordaya, jefe de la unidad, confirmó lesiones por crueldad y destacó que este es el décimo caso del año reportado en su área.

Tras el rescate, Graus Polo recibió atención médica y se reunió con su familia en la Dirincri.

Secuestro agravado

Los detenidos enfrentan cargos graves por presunto secuestro agravado con tortura, que podrían derivar en cadena perpetua, mientras el Ministerio Público formaliza las denuncias.

Los detenidos son: Brayan Ezequiel Parra Vargas (24), alias ‘Brayan’; Moisés David Villalobos González (25), alias ‘Moshe’; José Gregorio Infante Infante (22), alias ‘Gregory’; Angle Andreina Jaimes Ojeda (42), alias ‘Angle’; Odnamra Manuely Urbina Uzcátegui (27), alias ‘Chito’; Ronner Gabriel González Zegarra (26), alias ‘Gabriel’; Norelys Daniela Herrera Martínez (20), alias “Chata”; y Angelin Aray Jaimes (18), alias “Angy”. También fue retenida una menor de 17 años, también de nacionalidad venezolana.

🚨🚔 En un megaoperativo simultáneo en Lima y Callao, la #PNP desarticuló la red criminal “Los Secos de Lima” y rescató con vida a un empresario secuestrado el 24 de abril. A los raptores se les halló armas de fuego, droga, celulares y vehículos.#AcciónPolicial pic.twitter.com/7PEX3hE3Yf — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 29, 2026