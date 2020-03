Dos agentes de la Policía Nacional del Perú resultaron heridas esta mañana luego que el patrullero en el que viajaban fue impactado por un vehículo particular conducido por una persona sin licencia de conducir, en el distrito de San Martín de Porres.

Según la Policía, el suceso se produjo a las 10:55 a.m. en el cruce entre las avenidas Pedro Paulet y Darío Valdizan. El vehículo particular, conducido por David Rivas Encizo (39), quien no tenía licencia para conducir, impactó contra el patrullero.

Como resultado, las suboficiales Pierina Alburqueque Chuquipoma de Marin y Zulema Elvira Alejos Maguiña resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a la Clínica Jesús del Norte, quedando en observación.

La primera fue diagnosticada “policontusa con traumatismo cérvico”, mientras que la segunda resultó “politraumatizada”.

El conductor del vehículo particular fue trasladado a la comisaría de San Martín de Porres, en donde se realizan las investigaciones correspondientes.