Sujeto que mató a perro a patadas: "Me sentí acorralado y es ahí cuando espanto a su mascota con una patada"

Síguenos en Facebook

Días atrás, la muerte de una perrita labradora indignó a usuarios en redes sociales, luego que los dueños de la mascota acusaran a Sergio Salazar de patear al can en reiteradas veces por que según él, la mascota iba a atacarló.

Tras presentar la denuncia correspondiente, Sergio Salazar permaneció en la comisaría para brindar detalles de lo que realmente sucedió. La noche de ayer, él fue liberado por la Fiscalía y está mañana brindó su versión del hecho a un medio local.

"Todo empezó cuando saco a pasear la mascota de mi enamorada", señala. "Salimos los tres a pasear a la mascota a los alrededores de la casa, cuando estábamos regresando bajamos por la esquina de la casa de la labradora, quien se acercó sigilosamente con síntomas de atacar a mi mascota", agregó.

"Entonces el dueño de la mascota me dice que tranquilos, que nos quedemos quietos, entonces yo me detengo", precisa.

"Sin embargo su mascota se sigue acercando, cuando ya su mascota se sigue acercando sale su otra mascota, una de color claro, que sale agresiva de manera intempestiva , entonces los dos empiezan a atacar a mis mascota, que es una raza pequeña".

Según Salazar, en ese punto es cuando decide jalar a su mascota y sostenerla en brazos para que los dos labradores no la ataquen. Al realizar esa acción él señala que el perro de color claro se retira de la escena pero que la labradora de color negro permanece y continúa acechándolos.

"El perro me sigue atacando, retrocedí por toda la pista, me sentí acorralado y es ahí cuando espanto a su mascota con una patada con el pie derecho, ahí recién se va a su mascota. El can camina hasta la vereda y es ahí cuando se desvanece", sostiene.

Sergio Salazar precisa que en el momento que el can se desvanece sale la hija del dueño del perro, y luego toda su familia. Él aduce que la familia estaba en una "situación étilica". "La señora me dice, lo has matado, qué le has hecho y ahí me propina un golpe en la cara".

No obstante, precisó que él jamás tuvo intención de atacar al animal. "Yo fui atacado por dos animales grandes. ellos no tenían collar, ni soga ningún distintivo que eran perros de casa".

Versión de la familia

Según Lisette Torres, dueña de la labradora Luna de 7 años, de regreso a su casa, Alan (su esposo) estacionó su auto y Luna corrió a jugar por la calle, según dijo el hombre. Sergio Salazar Leguía, su vecino, pensó que iba a atacarlo y le propinó 4 patadas.

La pareja llevó a la mascota a una veterinaria, pero Luna murió al poco tiempo. Tras denunciar el hecho, agentes de la comisaría de San Genaro detuvieron a Salazar Leguía.