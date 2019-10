Roban laptop con tesis doctoral de una docente universitaria

Síguenos en Facebook

Vanessa Tassara, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la Universidad ESAN, denunció que el último miércoles le hurtaron su laptop en el estacionamiento del supermercado Plaza Vea, ubicado en la cuadra 15 de la avenida Ayacucho, en Surco.

La profesora señaló a Correo que necesita recuperar su computadora pues en esta guardaba archivos de su tesis doctoral, en la que viene trabajando desde 2016, y archivos importantes en su labor como docente.

Según la agraviada, ella dejó su auto en el estacionamiento de Plaza Vea para comprar en el supermercado, sin embargo al retornar a su vehículo su dispositivo portátil ya no estaba en su maletera, donde la guardó por mayor seguridad.

"No me he demorado ni quince minutos...Cuando regresé al carro abro mi maletera y ya no encuentro la laptop. Estaba el estuche solo. Están en esa modalidad de robo que esperan que el dueño salga del carro y antes que la alarma se active ellos abren la puerta y se llevan lo que quieren. La alarma se demora dos minutos en activarse", contó a este medio.

Pide la devolución de su computadora a cambio de dinero

Vanessa Tassara señaló que ha creado una dirección de correo electrónico para que la persona que tiene su laptop pueda escribirle y devolvérsela a cambio de dinero pues los archivos guardados tienen un importante valor académico para ella.

"Mi intención es que la persona que se llevó la computadora se pueda poner en contacto conmigo, acabo de crear un correo, para que yo le pueda dar un dinero y ella me pueda devolver la computadora. Lo importante es la información que tengo ahí. No solo está mi tesis doctoral. Yo soy profesora universitaria y tengo información de años ahí", señaló.

Correo de contacto: recuperandolainfo@gmail.com

La maestra explicó que ya puso la denuncia correspondiente en la comisaría de Surco.