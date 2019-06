Susel Paredes admite que ser mujer es un poco complicado para la tarea de fiscalización (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La gerenta de Fiscalización de La Victoria, Susel Paredes, reconoció que ser mujer es un poco complicado para la labor que cumple en la comuna a cargo del alcalde George Forsyth.

"Un poquito, sí (el ser mujer) es más complicado porque tienes que demostrar que sabes, sino no te respetan", comentó la funcionaria edil en diálogo con 'Canal N'.

Sin embargo, indicó que se encuentra optimista con respecto a los resultados que están teniendo para la erradicación de los comerciantes informales del emporio Gamarra y las zonas aledañas.

Al ser consultada por qué cree que los miembros de la Policía Nacional y el Serenazgo la respetan, Paredes respondió: "Un tema de empatía, un tema de conocimiento, y estoy al lado de las personas, a cada hora de la noche hablo con ellos por la radio. Cuando veía que se está yendo el patrullero, pedía apoyo a Lima".

"Mi apellido no tiene precio"

En otro momento, Susel Paredes aseguró que nunca podrían "comprarla" en medio de un acto de corrupción, ya que su apellido no tiene precio.

"Hay una razón que nos distingue de todos. Decisión y honestidad. Tú crees que a mí, me va a comprar alguien. Mi apellido no tiene precio. Es lo que me ha dejado mis padres. Y ha George (Forsyth) también", sostuvo.

Posteriormente, recalcó que se encuentra confiada en que lograrán reducir de forma considerable la informalidad en el distrito.

"Tengo que consolidar (la avenida) Hipólito Unanue para que la avenida Aviación se consolide porque es la expansión. Así vamos avanzando una por una todas las transversales", añadió.