Tras la estafa masiva en la reventa de entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee en Lima, donde más de 7,000 personas perdieron su dinero a manos de una joven de 18 años y su red criminal, la empresa Teleticket - encargada de comercializar los boletos - brindó su versión del caso.

Según el gerente general de Teleticket, Hippie González, las víctimas fueron timadas tras realizar compras de las siguientes dos formas: clonación de la web para venta de entradas y fabricación fraudulenta de boletos.

“En realidad, esto lo sabíamos desde hace mucho tiempo, nosotros habíamos tomado varias medidas de seguridad. Para serles preciso, no sabemos si esto obedece a una denuncia (joven estafada que compró sus entradas por la vía legal) que tuvimos cuando salimos a la venta y nos clonaron la página web”, señaló Hippie González a ATV.

“Aunque suene alucinante, una marca reconocida como la nuestra se pudo registrar en una empresa de registro de páginas web y lo único que hacen es copiar la máscara del landing del evento igualito al de nosotros, lo que cambian es la letra o un número y el consumidor no se da cuenta”, agregó.

La estafa por esta vía se realizó, incluso, usando plataformas de pago online. Las víctimas accedieron a estas y realizaron el desembolso del dinero sin darse cuenta de que habían adquirido entradas falsas.

Segundo método de estafa

Según el representante de Teleticket, la mafia conocida “Los QR de la Estafa” habría utilizado la página web falsa para generar una cantidad inmensa de boletos falsos y distribuirlos mediante terceros.

“Lo que hacen es coger a grupo de gente que son estos famosos promotores y que son un poquito influencers (para comercializarlas)... Teleticket no trabaja con promotoras, solo tenemos dos canales, que son la venta presencial y digital. No vendemos entradas a ninguna promotora, es falso”, aseveró.

Sin denuncias en Indecopi

“No tenemos denuncias ahorita en Indecopi porque a la mayoría de gente que le ha pasado esto es porque los han estafado (con reventa falsa)... La entrada tiene dos validaciones que son el QR y el código de barras, lamentablemente, no puedo dar más información porque es confidencial y no queremos que los estafadores se pongan más creativos. Lo decimos siempre, no compren reventa“, finalizó González.

¿Quiénes son “Los QR de la Estafa”?

El jefe de la División de Investigación Estafas de la Policía Nacional del Perú, coronel PNP José Manuel Cruz Chamba, dio detalles sobre cómo operó la banda delictiva “Los QR de la Estafa”, encabezada presuntamente por Pamela Soley Cabanillas Sánchez, una joven de 18 años que escapó a España tras estafar alrededor de 7.000 personas y amasar más de 1 millón de soles.

Para cometer su fin, los revendedores accedieron a entradas verdaderas - comprándolas formalmente - para luego clonarlas a través del QR. Acto seguido, las ofrecían por redes sociales mediante terceros, como influencers, tiktokers y otros, quienes se encargaban de generar confianza hacia la persona interesada en la compra.

