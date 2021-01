En nuestro país se registran diversos ataques de perros considerados potencialmente peligrosos hacia personas adultas y menores de edad, que dejan graves estragos en la salud de los afectados.

El último caso ocurrido en un parque de Miraflores, donde un niño de seis años jugaba con su patineta y fue atacado por un perro de raza bulldog, ha puesto en ‘tela de juicio’ por los expertos si realmente se está educando y criando bien a las mascotas.

Sonia Aranguren, presidenta de la Asociación Animalista Sin Fronteras, señala que cuando ocurren estos incidentes siempre tratan de satanizar a los canes, cuando los únicos responsables son los dueños por la mala educación o el estrés que generan en su mala crianza. “El comportamiento de todos los perros, en especial de los “agresivos” como los catalogan (Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilero, Tosa Japonesa, Bul Mastiff, Doberman y Rottweiler) siempre estará condicionado a su instrucción.

Por eso, es importante que se cumpla la ley N°27596, que supervisa la crianza, adiestramiento, comercialización y tenencia responsable”, añade. Para Aranguren estos ataques no van a frenar si las mismas municipales no sacan ordenanzas sobre las sanciones. Incluso, manifiesta que todas las personas que van a adquirir, ya sea por adopción o comprar un can deben pasar por un análisis psicológico. “De los más de 40 distritos que hay en Lima, solo en 10 se cumplen las ordenanzas, en donde el propietario de todo can debe pasear a su mascota sujetándolo de una correa y bozal como precaución”, explica.

Consejos

Mariluz Rivera, médico veterinario de Patas Arriba menciona que las mascotas no nacen siendo malas y si los educan con reglas claras desde pequeños no van a atacar ni lastimar a nadie. “Los casos de agresión que vemos son porque los dueños no saben enseñarles lo que está bien o mal. Muchos los sacan a pasear con correa y bozal y terminan sin ellas porque piensan que les incomoda a sus perros”, señala. Aconseja, educarlos con refuerzos positivos. “Los perros entrenados con castigo y refuerzo negativo tienen dobles probabilidades de gruñir y morder. Siempre hay que enseñarles cuáles son los límites y saber obedecerlos”, indica. Además, también sacarlos a pasear en 3 horarios prudentes (mañana, tarde, noche) y cuando no hay aglomeración. “Los canes son sociables, pero por la pandemia muchos dueños no los sacan y están viviendo también estresados. Al salir, incluso sea la raza que sea pueden abalanzarse contra un humano, porque la bulla les generar problemas en su conducta. Nunca lo deje solo cerca de niños pequeños y personas extrañas”, concluye.

Seguridad

Según la Ley N°27596 es obligatorio poseer un Seguro de Responsabilidad Civil para obtener la licencia de propietario de un can peligroso.

