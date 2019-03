Teniente alcalde de SMP denuncia que es amenazado de muerte

Síguenos en Facebook

El teniente alcalde de San Martín de Porres, Issac Coronado, denunció que es víctima de amenazas de muerte luego de que la madrugada de este sábado recibiera en su vivienda una carta acompañada de una bala.

"Hemos visto que es una bala y dice (en la carta) no te metas con el uno. Yo sé que soy el número dos de la municipalidad de San Martín de Porres", manifestó la autoridad edil en diálogo con América Noticias.

Posteriormente, negó tener conocimiento de la personas que está detrás de la amenaza; sin embargo, reconoció que siente temor.

"Yo no puede señalar a una persona. Pero tengo sospechas claras de quien puede ser. No lo puedo decir porque no tengo pruebas. Voy a dejar un documento firmado si algo me pasara. Voy a decir de quien sospecho", relató.

Según Coronado, esta no sería la primera vez que tratan de amedrentarlo, pues un hecho particular ocurrió al frente de su casa el 11 de febrero pasado.

"El día 11 de febrero a las once y cuarenta al frente de mi casa había un carro plomo con dos personas. Y en la esquina había un carro blanco con el techo negro con seis personas cuando saqué mi camioneta, ellos se van a media cuadra. Se ubica el carro plomo con el blanco. Un pasajero pasó de un carro al otro", sostuvo.