Terramoza denunció que fue víctima de tocamientos indebidos en bus interprovincial

Síguenos en Facebook

Evidentemente acongojada e indignada, una terramoza denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos dentro de un bus interprovincial cuando viajaban de Olmos a Lima.

La joven quien prefirió mantener su identidad en reserva, acusó al piloto Luis Miguel Sánchez de la empresa Civa como el responsable del terrible hecho.

"Tuve tocamientos indebidos de mi compañero piloto Luis Miguel Sánchez. Me tocó todo mi cuerpo", relató en diálogo con Latina Noticias.

Incluso, aseguró que no solo ella es víctima de tocamientos indebidos sino también otras tripulantes.

"No solo me pasa a mí, también a otras tripulantes. Pero se callan, pero yo no me callo. Como sea tengo que hacer justicia, por lo que me hicieron", manifestó.

Le pidieron reserva

En otro momento, la terramoza lamentó la respuesta que obtuvo de la empresa ante su denuncia, pues le pidieron que no se haga público el caso. Además, sostuvo que le indicaron que era imposible retirarlo de la compañía porque carecían de un reemplazo.

"Que no se haga tan público esto, que sea internamente para evitar a la prensa, los comentarios de Civa por eso hay que hacerlo internamente. Entiendes, entre la empresa y tú", relató.

Según Latina, la tripulante denunció el hecho en la comisaría de Monserrat.