"Trato de dormir, cierro mis ojos y los veo a ellos": Testimonio del único sobreviviente del accidente en Javier Prado

Luis Miguel Vega, el único sobreviviente del accidente en la avenida Javier Prado, en San Isidro, que ocasionó la muerte de sus dos amigos Joseph Huashuayo Tenorio y Christian Buitrón Aguirre, rompió su silencio para contar lo que vive tras ser atropellado por Melisa González Gagliuffi.

"Cada vez que trato de dormir, cierro mis ojos y los veo a ellos, echados, pidiéndome ayuda, sin poder hacer nada", dijo el joven, quien se pronunció en diálogo con Punto Final desde la camilla de una clínica en donde se viene recuperando

Vega contó que con sus amigos estaban gestionando el ingreso a un nuevo trabajo. Buscaban una clínica en donde iban a someterse a unos exámenes médicos, cuando el auto conducido por Gonzáles Gagliuffi los arrolló.

"Quería levantarme, pero no podía, mi brazo no me dejaba", dijo el único sobreviviente quien intentó ayudar a sus amigos, pero no podía por el fuerte dolor y las fracturas que le ocasionó el impacto.

"Una señora se puso al frente mío para tapar a mis amigos, a Christian porque estaba tirado en el suelo. Cuando veo que lo taparon, yo les gritaba 'párense, párense' y ya no respondían ninguno de los dos", contó.

Según la hermana de Luis Miguel Vega, el abogado de Melisa González le dijo a su pariente que lo que le correspondía eran 6 mil soles y que máximo le podrían dar 10 mil soles.

"Parece que la vida a ellos les vale 6 mil soles", cuestionó Luis Miguel Vega en el mencionado medio.