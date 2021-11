Las escuelas deberían estar ya abiertas en Perú “como la norma” y no “como la excepción” para frenar el daño que la falta de colegios está causando en la infancia y la sensación de que se ha “suspendido la obligatoriedad de la educación”, afirmó el representante de la Unesco en el país, Ernesto Fernández Polcuch.

Señaló que existe la necesidad de retomar las clases presenciales en un país donde hace ya más de 600 días que los niños y niñas, salvo contadas excepciones, no acuden a las escuelas y la deserción escolar es rampante tras el embate de la pandemia.

Deserción

“Las escuelas tienen que estar abiertas, es la norma en el mundo, los niños no son un foco de contagio, no lo han sido en ningún país”, criticó Fernández. En el interior del país, “el 10 % de las niñas y niños no están volviendo (a clases). Me llamó la atención que el patrón es el 10 %, pues están trabajando, están en las minas, se fueron a (los lavaderos de oro de) Madre de Dios, están en el campo”, declaró a EFE.

“Los padres no quieren mandarlos a la escuela porque los mandan a trabajar al campo, están cuidando las ovejas, de alguna manera como si se hubiera suspendido la obligatoriedad de la educación”, añadió.

Además de las pérdidas en conocimiento, fernández apuntó el aspecto socioemocional y la exposición a la violencia de género e intrafamiliar. “Pareciera que, a veces, no se ve eso, no se piensa en lo mal que lo está pasando una generación de niños y niñas, es muy complicado”, remarcó.