Universidad Inca Garcilaso de la Vega en peligro de no ser licenciada por Sunedu

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) podría no recibir el licenciamiento institucional por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) tras atravesar una crisis económica, situación que no garantiza el cumplimiento de los requisitos estipulados en la Ley Universitaria.

En diciembre de 2018, se denegó el licenciamiento a la UIGV, en primera instancia, al solo cumplir una de las ocho condiciones de calidad. Obtuvo 25 indicadores favorables, 19 desfavorables y 13 con riesgo de cumplimiento. Por este motivo, la casa de estudios presentó un plan de adecuación que deberá cumplir para ser licenciada.

Según difundió Cuarto Poder, la Sunedu descubrió que el centro universitario acumula 19 millones de soles en pérdidas durante los últimos años.

El informe del organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación señala que en 2016 la UIGV obtuvo como ingresos un monto de S/ 200,837,650, pero los gastos administrativos fueron de 221,494,921. Esto quiere decir que se generó un déficit superior a los 20 millones de soles.

Entre 2015 a 2017, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega perdió cerca de 81 millones de soles. La crisis que afronta la casa de estudios haría imposible que cumpla con su plan de adecuación.

Según el exprofesor José Ochoa de la mencionada universidad, el principal problema es el rector Luis Cervantes Liñán, quien fue acusado de recibir un ingreso mensual superior a los 2 millones de soles y de colocar a sus familiares en diferentes cargos universitarios.

"Coloca como Decano de la Facultad de Estomatología a un docente contratado y no a un docente nombrado. ¿A quién lo designa? A su hijo, quien no es un docente ordinario, ni profesor principal y que está firmando diplomas de manera irregular. A pesar de eso, la Sunedu no ha hecho absolutamente nada", expresó Ochoa.

En defensa de la UIGV, el director de Economía y Finanzas de la casa de estudios, Luis Sandoval, negó que Cervantes Liñán gane tal cantidad.

"El rector nunca ganó, ni ganará 2 millones de soles porque ya está demostrado. El doctor Cervantes, las autoridades ganan lo que el promedio de la universidad privada establece en sus sueldos", indicó.

Asimismo, Sandoval aseguró que al adaptarse a la nueva Ley Universitaria eliminaron las carreras a distancia, siendo el motivo principal de la pérdida de 15 mil postulantes al año.