Este domingo 14 de julio se llevará a cabo en el campus de La Agraria (distrito de La Molina) su Examen de Admisión 2024-II, que para este segundo proceso anual cuenta con 822 vacantes para 2 289 postulantes. Las 12 carreras profesionales que se ofrecen están relacionadas a los campos agropecuarios, economía y gestión sostenible de los recursos naturales, el medio ambiente, y la seguridad alimentaria. Se informó que la procedencia de los postulantes a nivel Lima y provincias, en mayor número, son de los departamentos de Lima-Callao, Junín, Ayacucho y Ancash.

A nivel de Lima, el número de postulantes es de 1875, distribuyéndose de mayor a menor en los siguientes distritos: Ate (273), San Juan de Lurigancho (172), la Molina (130), Sana Anita (105), San Juan de Miraflores (99), Pachacámac (99), Villa María del Triunfo (97) y Villa El Salvador (78), dando un total

El presidente del Comité Permanente de Admisión (CPA), Dr. José Sarria Bardales, nos dio algunas recomendaciones a los postulantes y detalles de este proceso. «El ingreso de los postulantes al campus será entre las 5.30 a.m. y las 7.30 a.m. (hora exacta). Deberán tomar sus precauciones porque los accesos estarán restringidos, sólo será peatonal desde el cruce Alameda del Corregidor con Av. La Molina (Ex Av. La Universidad)». Para ingresar al campus deberán portar su DNI, en el caso de postulantes de otras nacionalidades deberán mostrar su carné de extranjería.

El examen inicia a las 9:30 am y finaliza a las 12:30 m. “Los postulantes tendrán tres horas para responder un examen de 100 preguntas y deben de considerar que cada pregunta mal contestada equivale a un puntaje en contra de -0.17″, enfatiza el presidente del Comité Permanente de Admisión. Las asignaturas consideradas en este Examen son de Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático, Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría, Biología, Química, Física, Economía, Historia del Perú y del Mundo, y Geografía.

Carreras y vacantes

Respecto a las carreras con mayor demanda se mencionan a Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Empresarial, y Agronomía, tendencia que se mantiene en los dos últimos años, según nos comenta el doctor Sarria. Las vacantes de ingreso están distribuidas en las doce carreras profesionales que ofrece la UNALM: Agronomía (170), Biología (35), Ingeniería Ambiental (53), Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos (54), Ingeniería Forestal (53), Economía (53), Estadística Informática (53), Ingeniería en Gestión Empresarial (53), Ingeniería Agrícola (87), Zootecnia (23), Pesquería (68), Industrias Alimentarias (68).

De acuerdo con las modalidades de ingreso, el total de vacantes se distribuyen de la siguiente manera: 367 corresponden al Concurso Ordinario y 91 a los ingresantes por la CEPRE UNALM. Las otras 364 se distribuyen para las diferentes modalidades supernumerarias: Dos primeros puestos de colegios, Traslados Externos de Universidades, Graduandos o Titulados, Bachillerato Convenio UNALM, Ley No. 29973 de Personas con Discapacidad, CRFM Convenio Centro Regional de Formación de Meteorología, Pronabec Beca 18, COAR, Egresado de Cuarto o cursando Quinto de Secundaria, Ley 27277 Víctimas de Terrorismo, Ley No. 28036 Promoción y Desarrollo del Deporte, Ley 28592 PIR – Plan Integral de Reparaciones y Convenio Andrés Bello.