Flor de María Grandes Consolación (24), estudiante de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta), lo perdió todo tras el huaico que arrasó con varias viviendas ubicadas en la orilla del río Rímac, cerca al Puente Caracol, en Chosica.

Según cuenta, el miércoles 15 de marzo un huaico cubrió la mitad de su vivienda dejándola a ella y su familia sin un lugar donde dormir. También perdió todos sus documentos personales y de la universidad.

“Yo vivo con mi mamá, yo y mi hermano. Nosotras hemos sido afectadas, damnificadas como se dice. La mitad de mi casa está enterrada, mis documentos, mis papeles, mi DNI, todo se fue. Estamos desde el 15 de este mes que no llega la ayuda de nadie. No les interesa si estamos vivos o si estamos muertos”, detalló entre lágrimas a Latina.

Indicó que todos sus documentos se han perdido y no sabe qué hará para poder pagar su matrícula en la universidad. “Todo está enterrado, me quedé en nada. Yo estudiaba y trabajaba para poder sacar adelante a mi mamá. Más que nada me saco el ‘lancho’ estudiando como sea para sacar adelante a mi mamá y salir de esta casa”.

Por ello, ella pide entre sollozos que la ayuden a salir de ahí, pues es la segunda vez que el huaico se lleva su casa. En 2017 ella se vio afectada por la misma situación y tuvo que mudarse. Ahora la historia se volvió a repetir.

“Yo lo que realmente quiero de todo corazón es que me saquen de aquí con mi mamá y mi hermano. No quiero vivir toda esta vida en trauma. Ya no puedo, yo sufro de taquicardia y no quiero dejarla así a mi mamá, en la nada. Les pido por favor que me ayuden, ya no quiero vivir aquí, ya no quiero seguir aquí, en este trauma, toda una vida. Tengo 24 años, yo fui afectada en 2017 en la quebrada donde estaba mi casa, me trasladé aquí, de nuevo sucede las cosas, ni las autoridades, ni el mismo alcalde viene a ayudarnos”, manifestó.

Ella sostiene que por más que ha pedido ayuda a las autoridades locales, a la fecha no se han hecho presente. “Ayer vino otro huaico, estoy traumada, ya no sé que hacer, tengo miedo, no tengo otro lugar donde ir, este es mi único lugar”.

Para cualquier ayuda para Flor de María, puedes comunicarte al siguiente número telefónico 978737908.