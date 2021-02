La indignación crece con los días. Personal del hospital Guillermo Kaelin en VIlla María del Triunfo, realizó un plantón en los exteriores de dicho nosocomio para reclamar por no estar incluidos en el padrón de vacunación contra la COVID-19. Este panorama es más sombrío ante la puesta en conocimiento de que funcionarios y sus familiares sí accedieron a vacunas en el caso “Vacunagate”.

Como muestra de tal indignación, la médica intensivista Rosario Paz, quien labora en dicho centro de salud y es vocera de la protesta, no pudo contener el llanto frente a las cámaras de televisión, puesto que su reclamo no es reciente y no hay respuestas contundentes.

“Tenemos dos médicos que han fallecido acá. Ya no podemos más. Nosotros queremos estar en nuestras casas. ¡No es justo! (...) Nuestra vida no vale nada. Nosotros estamos aquí dando el pecho, dando la cara. Salvamos vidas todos los días. Nosotras nos morimos de miedo al ingresar a una zona UCI”, dijo a Canal N.

“Ninguna autoridad se ha puesto un EPP, ninguna autoridad quiere entrar a un hospital. Nosotros nos exponemos todos los días. Qué más quieren, que nos enfermemos, que mañana mi cara aparezca en el frontis del Colegio Médico. Nosotros estamos desesperados, entiéndannos. Salimos 24 horas, queremos ir a nuestras casas, nadie nos escucha”, agregó visiblemente afectada.

La profesional de la salud indicó que le comunicaron que eran parte del error y que por eso no aparecían en el padrón inicial de vacunación, pero que hasta el cierre de esta nota no se ha solucionado el problema.

Descargos del viceministro

El viceministro de Salud, Percy Minaya, comentó sobre el tema durante su visita a la sede centra del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES).

“Nosotros recibimos las listas que nos envía cada institución. Procedemos a incorporarlas y hacemos la distribución porque confiamos en lo que se ha establecido. Puede que hayan en algunos casos porque eso hemos encontrado en todas las regiones, transparentemente lo señalo”, remarcó ante la prensa.

“Hay personas que se habían movido de ubicación en términos de trabajo, no correspondían a las áreas de donde se había señalado y eso ha ocasionado un retraso en esto. No significa que no van a ser vacunados, significa que hay que verificar porque todo esto tiene que tener una trazabilidad caso por caso. Cada vacuna tiene un nombre y un apellido. Tiene que llegar hacia ellos”, puntualizó.

VIDEO

Médica rompe en llanto por falta de vacunas (Canal N)