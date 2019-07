Vecinos de Puente Piedra protestan y exigen que se elimine peajes de Rutas de Lima (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Decenas de vecinos de Puente Piedra realizaron un plantón en demanda a que se elimine de forma inmediata el pago de peajes, luego de que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunciara que la nulidad del contrato con la empresas Lamsac y Rutas de Lima se concretará en dos años.

Los habitantes protestaron cerca del puente Los Sauces con pancartas en manos y solicitaron a Muñoz que deje sin efecto el contrato con ambas empresas.

La manifestación no afectó el tránsito de los vehículos, ya que vecinos se mantuvieron en el lugar mencionado por varias horas y no se colocaron en la vía a perjudicar el recorrido de los choferes.

"Esperábamos una respuesta satisfactoria"

Al respecto, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, manifestó que los vecinos tuvieron la esperanza que el burgomestre capitalino resolviera el tema de los peajes de forma inmediata.

"Esperábamos una respuesta satisfactoria. Nos estábamos llenando de alegría y de entusiasmo cuando el alcalde Muñoz dijo, en un principio, que si no llega a buen puerto la revisión conjunta (de las tarifas del peaje) y no llega las negociaciones (...) la nulidad era el siguiente paso", remarcó.

Luego, mencionó en que confiaba en Muñoz iba a dar una "buena noticia" sobre los peajes en vez de anunciar su anulación en dos años.

"No es posible que tras expresión y manifestación de vecinos, y en reiteradas oportunidades lo que le he mencionado a Muñoz que esto es antitécnico y totalmente injusto no se haya dado de abrir la puerta a la solución de la nulidad del contrato al peaje de Rutas de Lima", añadió.