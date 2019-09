Venezolana envía mensaje a peruano descuartizado: "Estabas enamorándome, pero siempre te vi como un amigo"

Síguenos en Facebook

Jafet Caleb Torrico Jara es un peruano que fue descuartizado junto a Rubén Matamoros Delgado en el distrito de San Martín de Porres, y a través de su cuenta de Facebook una mujer de nacionalidad venezolana le envió un mensaje.

“Buen amigo, siempre te recordaré. De tí aprendí que no todos los peruanos son iguales porque fuiste muy grande, especial conmigo”, se lee en la mencionada red social.

ATV reveló un extenso mensaje que le escribió la mujer a Torrico Jara, con quien mantuvo una amistad y reveló que Torrico Jara la habría querido enamorar.

"Y siempre estabas enamorándome, pero siempre te vi como un buen amigo, te vi antes de venirme a Perú y me dijiste que me quedara, que tú te querías hacer cargo de mis bebés y te dije que yo me venía a Colombia. Me diste muchos consejos y me dijiste muchas cosas lindas. Yo que te conozco, estoy segura que te dejaste llevar por el otro venezolano", escribió la mujer.

Capturan a venezolana

Una venezolana de 25 años fue capturada -este sábado- por presuntamente estar implicada en el asesinato y el descuartizamiento de dos personas en un hospedaje de San Martín de Porres.

Se trata de Verónica Andreina Montoya Araujo alias "Roxy" quien estaría involucrada en el macabro crimen del venezolano Jafet Torrico Jara y el peruano Rubén Matamoros Delgado, ocurrido en el interior del hospedaje Señor de Sipán, el 9 de septiembre pasado.

De acuerdo con fuentes policiales, Montoya Araujo está siendo intensamente buscada por un presunto homicidio en Bolivia, y tiene una orden de captura internacional por el hecho.

Testimonio del taxista

Bodero Cerna condujo su automóvil hasta un grifo ubicado en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Tomás Valle. Ante las autoridades manifestó que una pareja de venezolanos tomó sus servicios quienes pidieron que los traslade al mencionado hospedaje.

Dijo que en este motel esperó entre 5 y 10 minutos donde los presuntos asesinos bajaron los bultos que contendrían los restos.

"El pata bajó con los sacos y lo aventó feo. Yo le dije que estas llevando. ¿Estás llevando un muerto? 'no, es ropa', me dijo. Con dos paquetes bajaron. Son ropas mojadas, mis cosas que estoy trayendo de Venezuela", manifestó el hombre del volante.