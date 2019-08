Venezolano en silla de ruedas es acusado de acuchillar a joven en San Martín de Porres

Síguenos en Facebook

Un ciudadano venezolano de 24 años es acusado de apuñalar a un joven en medio de un fuerte enfrentamiento verbal en plena calle de San Martín de Porres, la noche del último viernes.

Se trata de Carlos Aguilera quien atacó a un joven identificado como Jaison de 20 años quien fue trasladado al hospital Cayetano Heredia para que reciba la atención oportuna.

De acuerdo con América Noticias, el extranjero habría apuñalado al joven tras una riña que mantenían desde hace un tiempo.

Según los testigos, Carlos Aguilera intentó escapar después ocasionar el terrible hecho; sin embargo, fue detenido por los miembros del Serenazgo.

Al arribo de los integrantes de la Policía Nacional, el venezolano fue trasladado a la comisaría del lugar. Uno de los testigos aseguró temer por su vida tras haber recibido amenazas.

"Le había amenazado, luego llegó otra persona, más venezolanos. Me amenazaron que me iban a matar. No sabes con quien te estas metiendo", expresó.

Se conoció que la víctima para en las avenidas Tomás Valle y Marco Polo.