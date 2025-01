A tres años del derrame de petróleo de Repsol en el mar de Ventanilla (Callao), los afectados denuncian que aún no han sido indemnizados en su totalidad, debido a presuntas irregularidades en los empadronamientos.

“Desde que ocurrió este derrame, hace tres años, solo se llegó a identificar a 10 mil 500 personas y repararlas, según lo que la empresa ha considerado. Después de ocurrido el desastre, el Gobierno trató de empadronarlas y la verdad es que hubo un mal trabajo (...) Se encontraron muchos afectados no reconocidos dentro de una lista y, por ende, no indemnizados”, indicó en RPP el representante de los pescadores artesanales, Luis Díaz.

A decir del representante de los pescadores artesanales existiría presunta corrupción en los empadronamientos para recibir las indemnizaciones tras el desastre ecológico.

“Muchas personas salieron a protestar porque no había habido un empadronamiento adecuado. Lamentablemente la corrupción ha sido grande, porque esto estuvo a cargo de las municipalidades. Es por eso que hubo al final más de 28 mil personas que salieron a reclamar en todos los distritos para que puedan ser empadronadas”, comentó.

“Ha habido malos contratos, malas negociaciones y en el tema ambiental hasta el día de hoy no rehabilitan el mar, no presentan su plan de rehabilitación, no lo aplican y el Gobierno no hace nada”, subrayó Luis Díaz, quien denunció que en diferentes municipalidades se habría dado preferencia a “los amigos de los amigos”.

“En el distrito de Aucallama, de la cual yo pertenezco, se pudo identificar que no hubo una transparencia a la hora del empadronamiento y la municipalidad no llegó a la zona afectada. Simplemente vino un día, unas horitas, temprano en la mañana, lo que encontró ahí y se fue”, agregó.