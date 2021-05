El cuerpo de una adolescente de 17 años fue encontrado en la orilla de una playa Cavero, en el distrito de Ventanilla (Callao). La menor fue reportada por su familia como desaparecida desde el pasado martes 11 de mayo, informó el noticiero América Noticias.

A través de su cuenta oficial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) detalló que profesionales del Servicio de Atención Urgente (SAU) brindan atención integral a la familia de adolescente. Agregó que un joven de 22 años, se encuentra detenido.

#Ahora | Profesionales del Servicio de Atención Urgente (SAU) brindan atención integral a la familia de adolescente cuyo cuerpo fue encontrado en playa de Ventanilla. Presunto agresor se encuentra detenido. pic.twitter.com/eqkJAAlUE7 — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) May 13, 2021

El matinal indicó que el intervenido fue identificado como Christian Sánchez Rojas. Durante su declaración en la comisaría de Ventanilla, el sujeto señaló que con otro adolescente estuvieron con la joven en la playa, y que ella se ahogó por una ola.

El menor que acompañó a la adolescente de 17 años y a Christian Sánchez no fue intervenido, pero figura en calidad de investigado, y ya brindó su testimonio sobre el caso.

Nicolas Pereyra, hermano de la menor de edad fallecida, indicó que no creen la versión de Sánchez Rojas, y que esperan los resultados de la necropsia para conocer las causas de la muerte de la adolescente.

“Ella salió con el perrito como cualquier día normal, pero ya no llegó. Ella si quiere quedarse con sus amigos, deja a la mascota y se va con sus amigos. El menor de edad dice que es amigo de ella, y el mayor de edad no es amigo de mi hermana. Él [Christian Sánchez] vive en Bocanegra no sé que hacía en Ventanilla. El menor ha llevado a mi hermana con Sánchez Rojas. La playa Cavero es muy desolada”, dijo.

