Ventanilla: mujer recibe brutal golpiza durante asalto en casa de apuestas (VIDEO)

La trabajadora de una casa de apuestas fue agredida brutalmente durante el asalto al local donde trabaja. Ocurrió el pasado lunes en la mañana, en el distrito de Ventanilla. Cámaras de seguridad registraron el ataque.

En las imágenes difundidas por América Noticias se observa a un sujeto ingresar al local con una máscara y un arma. Aprovechando que no había ningún cliente y la trabajadora se encontraba sola, el delincuente la amenaza para que le entregue el dinero de la caja registradora.

“Él comenzó a golpearme, pensé en mis dos hijos. Fue entonces que yo decido entregarle el dinero", contó la agraviada al citado medio.

El delincuente identificado como Jhon Robert Uribe Peña, era un excliente de la casa de apuestas. “Él era un cliente fijo de ahí. Cuando nosotros vamos a pagar abrimos la caja y pagamos el dinero y él sabía donde estaba el dinero”, precisó la víctima.

Asimismo, indicó que fue durante un forcejeo que ella logra quitarle la máscara al sujeto y lo reconoce como un excliente del local. “Agarro un tenedor y me le voy encima, ahí le quito su máscara, entonces él me tumba y me golpea”, añadió la mujer de nacionalidad venezolana..

Aunque Robert Uribe intentó huir con el dinero robado en una bolsa, la trabajadora logró pedir ayuda a los vecinos de la zona, quienes lograron atraparlo.

El delincuente fue llevado a la comisaría de Ventanilla, donde permanece detenido por el delito de robo agravado. Entre sus pertenencias se le encontró una pistola de juguete, la máscara que usó durante el asalto y los S/1,000 que robó.

Pese a que el hombre permanece detenido, la agraviada señaló estar indignada debido a que los resultados del médico legista arrojaron que no tenía huellas de haber sido golpeada, hecho que no ha sido considerado en su denuncia.

“El médico legista puso que no hubo lesiones, que no hubo golpes, cuando en los videos claramente se ve como me tenía golpeando", expresó.