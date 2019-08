Moquegua: ascenso de magma hacia la superficie mantiene alerta en volcán Ubinas

Síguenos en Facebook

El ascenso de magma hacia la superficie del volcán Ubinas, ubicado en la región sureña peruana de Moquegua, ha provocado 382 sismos en la zona en las últimas 24 horas, por lo que el nivel de alerta naranja se mantendrá, informó este sábado el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

"En las últimas 24 horas se ha continuado registrando actividad sísmica que estaría relacionada al aumento de magma, así como emisiones de gases magmáticos y de vapor de agua", señaló el Centro Vulcanológico Nacional del IGP a través de un comunicado.

No obstante, precisó que no se han observado "emisiones de ceniza", aunque anotó que "en este escenario, no se descarta la ocurrencia de nueva actividad sísmica".

En caso se produzcan emisiones de ceniza o una explosión, estas se dispersarán, según indicó en el mismo documento, hacia el sector noreste del volcán Ubinas, donde se encuentra el distrito de Yunga, en la región Moquegua, con vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

Desde el pasado 17 de julio el volcán Ubinas, el más activo del país, empezó a emitir gases y explosiones de cenizas que perjudicaron a más de 1.300 personas que habitan las zonas próximas, por lo que las autoridades decidieron elevar el nivel de alerta de amarillo a naranja.

Centro Vulcanológico Nacional mantiene alerta naranja sobre actividad de volcán Ubinas https://t.co/qT7duk761h pic.twitter.com/Icu3iKwo1n — Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 31, 2019

Ante los graves perjuicios las comunidades, el presidente Martín Vizcarra anunció la declaración de emergencia en varios distritos de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, a fin de que se pueda contar con presupuesto para dar atención, comprar herramientas y material de protección, así como alimentos para la población.

El Ubinas, a 5.470 metros sobre el nivel del mar, ha mantenido su actividad desde entonces, e incluso el martes volvió a erupcionar y cubrió con una capa de ceniza fina al poblado de Querapi, al sur de Perú y a cuatro kilómetros al sur del cráter.

Profesionales del #IGP se encuentran en los alrededores del volcán #Ubinas realizando el sobrevuelo del cráter con drones. Pronto te tendremos más novedades de este impresionante trabajo. pic.twitter.com/9TWGGe7dtY — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 31, 2019

En Perú hay más de 400 volcanes, de los cuales siete están activos, entre ellos el Sabancaya y Misti, situados en la región de Arequipa; Ubinas, Huaynaputina y Ticsani, en la región Moquegua; y el Yucamane y Tutupaca, en la región fronteriza con Chile, Tacna.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) aseveró que entre los peligros de la actividad volcánica, están los flujos de lava y de lodo (lahares), avalanchas, lluvias de ceniza y piedras pómez, flujos y oleadas piroclásticas (ceniza caliente, rocas y gases) y los gases volcánicos.