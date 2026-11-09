Una trágica muerte halló una turista extranjera cuando participaba en un día de entretenimiento en la playa Pozo de Lisas en la provincia de Ilo, región Moquegua.

La joven mujer fue arrastrada por las olas la tarde de éste domingo 8 de noviembre y pereció por ahogamiento, según indicaron testigos que se encontraban con ella. Fue identificada como Mariana Arellano (23), natural de México.

Veraneantes señalaron que debido a que oficialmente no se ha iniciado la temporada de verano en el lugar todavía no se ha implementado el servicio de Salvataje por parte de la Policía Nacional.

Oficialmente no inicia el verano

El cuerpo de la joven mujer permanecía en la orilla en espera de la llegada de representantes del Ministerio Público. Su cuerpo fue traslado hasta la morgue central a fin de que se realice la necropsia.

Autoridades advirtieron a las personas que tengan mucho cuidado al ingresar a las olas a fin de evitar trágicos accidentes.

La playa Pozo de Lisas es una de las más concurridas de Ilo y recibe a gran número de visitantes desde ahora debido a la intensificación del calor y el incremento de la temperatura del agua de mar.