La presidenta del Perú Keiko Fujimori inauguró una importante obra de electrificación rural en las Pampas de Clemesí, ubicada en la región Moquegua. Este representa una inversión de casi S/ 3 millones y beneficiará directamente a 1 540 pobladores de la zona mediante la implementación de 385 conexiones eléctricas domiciliarias.

Durante su mensaje remarcó que era contradictorio que Moquegua produzca energía para el Perúmientras su gente no contaba con el servicio. “Tener energía significa progreso, tener la capacidad de estudiar de noche y guardar nuestros alimentos en una refrigeradora”, afirmó Fujimori.

Fenómeno del Niño

Anunció que para hacer frente a la emergencia climática del Fenómeno de El Niño se realizará una inversión nacional de S/ 18 mil millones adicionales al presupuesto y al crédito suplementario. Dichos fondos irán a bonos para familias vulnerables, colegios, proyectos de agua, carreteras y al destrabe de obras paralizadas desde hace años.

Por su parte la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, quien asistió a la ceremonia de inauguración, pidió a la presidenta Keiko Fujimori intervenir para evitar que un recorte presupuestal previsto para 2027 paralice más del 50% de las obras en la región.

Piden financiar proyectos

Gutiérrez Ayala también exigió asegurar el financiamiento e incorporar en la Ley de Presupuesto 2027 de la carretera Moquegua – Omate – Arequipa, que -según indicó- lleva 10 años paralizada y cuenta con expediente listo para reiniciar los trabajos.

Asimismo pidió al Gobierno Central financiar las represas Cuturi, Coralaque y Tambillo. Además, de agilizar la entrega de terrenos gestionados ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales junto a la Junta de Usuarios de Moquegua – Torata.

La obra fue ejecutada por el Ministerio de Energía y Minas y comprende la implementación de redes primarias en 33 KV y redes secundarias en 380/220V