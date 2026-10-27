La Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) entregó 12 000 soles a cuatro estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina que perdieron sus pertenencias en el incendio ocurrido el 10 de octubre en la ciudad de Moquegua. Cada uno recibió 3 000 soles para atender necesidades inmediatas y recuperar parte de sus materiales y equipos de estudio.

El apoyo económico se recaudó mediante la campaña “UNAM Solidaria”, que convocó a la comunidad universitaria a participar en un bingo realizado el viernes 23 de octubre. Según el reporte de la Dirección General de Administración, la actividad recaudó 17 000 soles. Descontados los premios, 12 000 soles se destinaron a los estudiantes afectados.

Perdieron sus pertenencias

El incendio destruyó sus pertenencias, incluidos libros, cuadernos, apuntes y otros recursos necesarios para continuar su formación profesional. Al recibir la ayuda, los cuatro estudiantes agradecieron a las autoridades universitarias y a quienes colaboraron con la campaña. Una de las beneficiarias, en representación de sus compañeros, señaló que el apoyo les permitirá recuperar parte de sus materiales de estudio y seguir adelante con su carrera superando la adversidad que les tocó vivir.

Durante la entrega, el rector de la UNAM, Hugo Rubén Marca Maquera, expresó la solidaridad de la institución y reconoció la participación de la comunidad universitaria. También indicó que se realizarán las coordinaciones para la continuidad del apoyo mediante el servicio de comedor universitario durante el año académico 2027, de acuerdo con los procedimientos institucionales.

Atenderán sus necesidades inmediatas

La representante estudiantil ante el Consejo Universitario, Abigail Dávila Sarmiento, agradeció la respuesta del rector y la colaboración de quienes se sumaron a la iniciativa. Destacó que el aporte ayudará a los estudiantes a atender necesidades inmediatas y recuperar parte de los recursos indispensables para sus estudios.