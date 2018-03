"Tendré presente siempre a Moquegua, la tierra que me vio crecer y donde me formé"

Síguenos en Facebook y YouTube

El flamante Presidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, señaló este viernes que tendrá muy presente siempre a Moquegua, la tierra que lo vio crecer y donde se formó.

"Siento la vibra positiva de Moquegua, dándome fuerzas, le debo muchísimo a esa región", aseveró en declaraciones a radio Americana de Moquegua.

El Jefe de Estado agregó que en los más de tres años que le toca gobernar el país, se dará íntegro a su labor. "No voy a escatimar en esfuerzo para trabajar por el bien del país, recibiremos aportes de todos, el trabajo es arduo, pero no me achico", manifestó.

En lo que fue su primera entrevista a un medio de comunicación, luego de tomar juramento ante el pleno del Legislativo como Presidente de la República, Vizcarra Cornejo manifestó que hará presencia en las zonas más alejadas del Perú, atendiendo la problemática de los más necesitados.

CELEBRAN

La población de Moquegua celebró ayer que Vizcarra Cornejo sea el nuevo Presidente de la República tras la renuncia al cargo de Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra Cornejo integró la plancha presidencial de Peruanos Por el Kambio (PPK) como primer vicepresidente.

Las viviendas de la ciudad de Moquegua amanecieron embanderadas por disposición de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. La población en las calles celebró que el exgobernador regional de Moquegua durante el periodo 2011 - 2014 ahora asuma la Presidencia de la República.

Los festejos de la población y amistades empezaron un día antes, el 22 de marzo, día en que Vizcarra Cornejo cumplió 55 años de edad.