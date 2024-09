La Contraloría General alertó que en el 2022, durante la pandemia del COVID-19, se entregaron 28 bienes, entre equipos médicos y mobiliario, a los centros de salud José Paseta Bart de Marcona y Vista Alegre, en la provincia de Nasca. Sin embargo, varios de estos bienes se encuentran sin uso.

Situación irregular

Este equipamiento es parte de un proyecto ejecutado por la Dirección Regional de Salud de Ica (Diresa), por un valor de S/2 862 900, cuyos bienes adquiridos fueron distribuidos a diferentes establecimientos de salud, en este caso a través de la Unidad Ejecutora N° 402 Salud Palpa Nasca.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 051-2024-OCI/5340-SVC, el centro de salud de Marcona recibió diez camas clínicas metálicas rodables, un ecógrafo, una bomba de infusión de doble canal, un monitor multiparámetro de funciones vitales y una mesa diván para exámenes y curaciones.

De los citados bienes, nueve camas clínicas y la bomba de infusión no son utilizadas y están almacenadas desde su recepción en ambientes declarados por Defensa Civil como inhabitables y en riesgo de colapso. Asimismo, no fue ubicado un componente (impresora) del ecógrafo.

Sobre el centro de salud de Vista Alegre, en el Informe de Visita de Control N° 052-2024-OCI/5340-SVC se indica que se recepcionaron diez camas clínicas, un ecógrafo, una bomba de infusión y un analizador de gases y electrolitos.

Los dos últimos equipos mencionados no están en uso al no corresponder a su nivel de atención (I-3), sino a un establecimiento de nivel I-4. Además, se indica que de la revisión de los comprobantes de salida (Pecosas), no se acreditó la recepción ni la ubicación física de la mesa diván.

Se advirtió también que el personal de ambos centros de salud no ha sido capacitado por la Diresa Ica para el uso adecuado de los equipos distribuidos y que el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) para el 2024, elaborado y aprobado por la Unidad Ejecutora N° 402 Salud Palpa Nasca, no considera dicha capacitación.

