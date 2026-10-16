Los superhéroes con los que jugaban Jesús Gabriel A.S. (11) estaban en una caja, aguardando por su llegada al Perú. Hoy Supermán, el Hombre Araña y Capitán América, son abrazados por la abuelita Julia Orejón Echevarría (70), quien llora por su nieto que ya no regersará a casa para abrazarla y besarla.

Jesús murió juntó a su hermanita Gretshen S. (05), en un departamento de Richmond, en el estado de Utah, Estados Unidos. Los menores fueron encontrados sin vida junto a Fermín Palafox Herrera (43) y sus dos hijos: Abraham Palafox (16) y Emily Guadalupe Palafox (11).

De acuerdo con la información disponible, los hermanos eran originarios de Huancayo, fallecieron a consecuencia de una presunta intoxicación por monóxido de carbono en el apartamento de su padre.

INDAGAN

Las autoridades investigan las causas de la muerte de los niños y de una familia (cinco), luego de que un vecino ingresara a la vivienda tras escuchar las alarmas de monóxido de carbono.

En el garaje encontraron un automóvil encendido y se sospecha que la acumulación de este gas pudo provocar la tragedia. Yuvana Soyo Orejón, madre de los menores fallecidos inició una campaña en GoFundMe para recaudar 10 mil dólares, destinados a cubrir los gastos funerarios y trasladar los restos de sus hijos a Huancayo.

Mientras que en su casita ubicada en el Pje. Chamorro del parque Peñaloza en Chilca, su abuelita Julia Orejón y su tío Rubén lloran por Jesús y Gretshen. “Estudiaba en el Sebastián Lorente, era muy estudioso, ganó una beca para estudiar en el Claretiano. La niña era muy cariñosa”, comentaron.

Los deudos recuerdan que el menor soñaba con ser futbolista y su hermana se inclinaba por el canto y la danza.

La comunidad peruana en Utah organizará una actividad solidaria este sábado 17 de octubre, en el parque Forrester Acres, en Smithfield, con venta de comida y bebidas, además de un campeonato de vóley.

En Huancayo, los deudos que velan sus fotos y prendas, reciben los aportes mediante Yape, a nombre de Rubén Soto, al número 920 608 477.