Ella estaba descansando, cuando un sujeto irrumpió en su casa cuya puerta no estaba asegurada. “Te voy a matar dame la plata”, le escuchó decir y se le lanzó encima. La madre de seis hijos, cuenta que trató de defenderse , quiso gritar, pero su atacante le tapó la boca con el banderín de un partido político y le despojó de sus prendas para agredirla sexualmente.

Mientras el sujeto la forzaba y antes que la amordace, la madre de 6 hijos, al percatarse que el agresor era un sobrino lejano, le pidió que no la mate. Según la denuncia River Soto P. (23), habría ultrajado sexualmente de su tía, A.Q.S. (45), en su casita de Santa Cruz de Yllac en el distrito de Huaribamba Tayacaja (Huancavelica). “Cerca de la medianoche entró, tenía 7 mil soles de la venta de papa y eso me pedía, yo le rogué que no me mate”, nos dice la agraviada.

Luego en un descuido la madre escapó casi desnuda, echó candado a su atacante para buscar ayuda. Cuando llegó con el Teniente Gobernador, el sospechoso había escapado forzando la puerta de calamina. A las 2:30 de la madrugada, los comuneros lo atraparon en Pongora, cuando estaba descansando ebrio. Molestos los pobladores lo castigaron para luego entregarlo a la Policía. Los familiares de la denunciante piden sanción ejemplar para el agresor.