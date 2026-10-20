Un nuevo accidente de tránsito se registró durante la mañana del martes 20 de octubre en la Carretera Central, en el tramo que conecta Cerro de Pasco con la región Huánuco.

Según los primeros reportes, un vehículo sufrió un accidente por causas que todavía se desconocen. Ante la emergencia, varios transportistas que circulaban por la vía detuvieron sus unidades para brindar ayuda a los afectados.

Los conductores colaboraron en el rescate de los pasajeros y realizaron esfuerzos para levantar el vehículo accidentado, mientras se esperaba la intervención de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, no se ha precisado cuántas personas viajaban en la unidad ni si alguno de los ocupantes sufrió lesiones de gravedad.

Se espera que las autoridades brinden información sobre las circunstancias del accidente y el estado de salud de los involucrados.

El hecho vuelve a poner en evidencia la importancia de extremar las medidas de precaución al conducir por la Carretera Central, una de las principales vías de conexión entre Pasco y Huánuco.