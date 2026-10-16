La presidenta de la República, Keiko Fujimori, pidió a la población mantenerse alerta ante la posibilidad de que el fenómeno El Niño alcance una magnitud mayor a la prevista.

Durante una inspección de los trabajos de prevención en el río Piura, la mandataria afirmó que el cauce ha alcanzado una capacidad hidráulica de 4.000 metros cúbicos por segundo, pero advirtió que las obras podrían no ser suficientes frente a un evento extremo. El Gobierno, además, anunció la habilitación de albergues temporales para atender a unas 30.000 personas y reportó un avance general del 70% en las intervenciones comprometidas.

“Pero más allá de que hemos logrado hoy tener una caja hidráulica de 4.000 m³ por segundo, que es un récord para nuestro país, yo de todas maneras quiero mantener una actitud de precaución y pedirle a la población que tenemos que estar alertas, que tenemos que prepararnos, que este Niño va a ser mucho, mucho más grande de lo que podamos imaginar”, declaró Fujimori.

La presidenta explicó que la capacidad alcanzada en el río no significa que el riesgo haya desaparecido. Al ser consultada sobre si los trabajos podrían resultar insuficientes, respondió que el cauce ha sido limpiado hasta donde lo permiten las intervenciones realizadas. “El río lo hemos limpiado en su máxima capacidad. A lo que me refiero es que más que eso no podemos hacer”, sostuvo.

Luego insistió en que el fenómeno podría superar el escenario considerado en la planificación. “El Niño puede ser mucho más grande de lo que nosotros tenemos planificado. A eso me refiero. Por eso es que todos debemos estar alertas”.

Ante la posibilidad de que algunas familias deban abandonar sus viviendas, Fujimori indicó que el Gobierno trabaja en la instalación de albergues temporales.

“Se está trabajando ya en establecer albergues para poder atender a cerca de 30.000 personas”, señaló. No obstante, pidió que quienes viven en zonas de riesgo evalúen alternativas de alojamiento con familiares para evitar desplazamientos de último momento.

La mandataria también explicó que, en varias regiones, las alertas por lluvias pueden dar un margen de entre tres y cuatro horas para evacuar. “Acá lo importante es saber hacia dónde evacuar, no acercarse al río”, advirtió. Asimismo, pidió a los ciudadanos no arrojar residuos a los cauces y mantenerse informados sobre las alertas oficiales.

El ministro de Defensa, quien acompañó a la presidenta durante la inspección, detalló que el Gobierno cuenta con recursos para responder ante una eventual emergencia. Según indicó, hay cinco buques de la Marina distribuidos en distintos puntos de la costa peruana, 22 helicópteros disponibles para realizar puentes aéreos y alrededor de 6.000 toneladas de alimentos y ayuda humanitaria. También señaló que se dispone de 13.000 carpas y que en Piura se han identificado 200 puntos para instalar albergues.

Respecto al avance de las obras, el ministro precisó que el porcentaje varía según cada punto crítico. En el sector de Los Ejidos, los trabajos estaban próximos a culminar y los equipos se trasladarían posteriormente al Bajo Piura. En otros sectores, el avance se situaba entre el 70% y el 80%, mientras que en el río Tumbes llegaba al 50%. “En general, ya estamos al 70% de los trabajos que nosotros nos hemos comprometido desde el 3 de agosto”, afirmó.

El funcionario agregó que las intervenciones se realizan en doble turno en diversos puntos críticos con el objetivo de concluirlas lo antes posible. Sin embargo, precisó que el Gobierno no está condicionando las labores a una fecha exacta para la llegada del fenómeno.

“Hay informes que nos dicen que El Niño podría venir a partir del 30 de noviembre. Hay otros expertos que señalan el 15 de noviembre, pero nosotros no estamos trabajando pensando en la fecha exacta que viene El Niño, sino estamos pensando en terminar lo más rápido posible los trabajos”, declaró.

Durante la inspección también se consultó por el estado de las defensas ribereñas que presentan daños. El ministro explicó que estas estructuras fueron ejecutadas en coordinación con el Gobierno Regional y que corresponde a dicha entidad trabajar en la reparación de los tramos afectados. “Lo que nosotros hemos hecho es limpiar el cauce del río y, es más, lo hemos bajado al máximo posible para que pueda soportar la mayor cantidad de agua”, señaló.

Fujimori reconoció, además, que hubo deficiencias en la coordinación previa entre las autoridades. “Efectivamente, ha faltado una mayor coordinación previa de parte del Gobierno central anterior con los gobiernos regionales y con las propias alcaldías”, afirmó.

Frente a ello, pidió la colaboración de las empresas privadas y de la ciudadanía para acelerar los trabajos de limpieza. Como ejemplo, mencionó el aporte de la Fundación Romero, que permitió realizar labores en dos turnos.

La presidenta también se refirió a las señales climáticas que motivan la alerta del Ejecutivo. Según declaró, durante una visita a la embarcación científica Humboldt se observó que la temperatura del mar frente al Callao se encontraba cinco centímetros por encima de los niveles considerados normales, una comparación que vinculó con episodios anteriores de El Niño. La transcripción disponible no precisa el indicador técnico al que corresponde esa medición.

Entre las medidas adicionales mencionó el traslado de 20 puentes a la zona norte y cuatro a la zona sur, así como el adelanto del calendario escolar en las zonas expuestas a lluvias. También señaló que se están enviando textos escolares para el próximo año y que está pendiente en el Congreso un crédito suplementario.