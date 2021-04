Las autoridades podrían dar otro “golpe” en los próximos días, debido a que los integrantes de la presunta mafia del robo de medicamentos del hospital de contingencia del estadio Campeones del 36 de Sullana revelarán los nombres de más implicados en esta banda, donde la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Policía del Depincri les encontraron más de 100 mil soles en medicinas, siendo el 85% fármacos del Estado.





MÁS CÓMPLICES

Se supo que uno de los dos detenidos, que son el enfermero César Paul Castro Palacios (42) y su cómplice, el mototaxista Jhonattan Andrés Tavara Ramos (32), manifestó ante las autoridades que se quiere acoger al beneficio de la confesión sincera, dando los nombres de otros implicados en el robo de las medicinas que era para los pacientes COVID-19.

“Uno de ellos sí ha manifestado su voluntad de colaborar (con la investigación). Se le ha dicho que tiene que ser algo concreto y no solo decir o hablar, sino que también tiene que aportar con pruebas fehacientes. No basta decir que fue cierta persona, sino que tiene que demostrar con pruebas lo que está diciendo”, informó una fuente confiable.

Ambos detenidos permanecen recluidos en el establecimiento penitenciario de Piura, donde fueron enviados con 18 meses de prisión preventiva y serán investigados por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía del Área de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público del Depincri de Sullana, por presuntamente ser autores de los delitos de banda criminal, peculado doloso agravado, apropiación ilícita agravada y receptación.





ENFERMERAS

Por otro lado, en los últimos días, enfermeras y enfermeros, así como personal de otras áreas, fueron citados y algunas de ellas rindieron sus declaraciones ante el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción que preside el fiscal provincial, Luis Ramos Rioja, y cuya investigación está a cargo de los fiscales Harold Martínez Andhy Saavedra.

MEDICINAS. La Policía del Depincri informó que las decenas de medicamentos que fueron encontradas en dos inmuebles de la cuadra 12 de la calle Sucre, donde residía el enfermero, y en el asentamiento humano Nueva Sullana, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Entre las ampollas encontradas en las viviendas allanadas están, midazolam, fentanilo, rocuronio, meropenen, vecuronio, precedex, linedolid, enoxaparina y otros más que sirven para el tratamiento COVID-19 y que se utilizan mayormente en los pacientes que están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).





DESTERRAR LA MAFIA

En tanto, el subsecretario del Sindicato de Trabajadores del Hospital II de Sullana, Miguel Corilla, indicó que no cree que el enfermero y su cómplice que fueron detenidos por el robo de medicinas, hayan actuado solos, sino que hay más implicados que espera que sean también detenidos lo más pronto posible.

“Debe haber un cambio urgente en el hospital. Además, de los que están encargados de la farmacia. Muchas veces nos hemos enterado de que al paciente le piden la medicina, pero la farmacia no le entrega nada y lo tendrían que comprar afuera”, dijo Corilla.

El dirigente indicó que el director del Hospital II, Dante Ramírez, que asumió hace pocos días, debe darle prioridad a mejorar el servicio de farmacia y otras áreas en bien de los familiares que llegan a diario con sus pacientes y gastan excesivas cantidades de dinero al día en medicamentos.

Mientras que el ingeniero Rafael Lama More, presidente del comité local del Colegio de Ingenieros de Sullana e integrante del Colectivo por la Salud de Sullana, propuso que la entrega de medicina debe quedar registrada en las historias clínicas de los pacientes, ya que muchas personas ya no confían si les aplican o no las ampollas a sus enfermos en dicho nosocomio.





32 AÑOS DE CÁRCEL

. La Fiscalía Anticorrupción investiga al enfermero y a su cómplice por los presuntos delitos de banda criminal, peculado doloso agravado, apropiación ilícita agravada y receptación y por esos delitos estarán solicitando una pena de 32 años de pena privativa de la libertad.

Ambos fueron detenidos el pasado 14 de abril, tras un minucioso seguimiento de varios días por parte de la Policía, que puso al descubierto esa mafia y donde esperan que en los próximos días pueda haber revelaciones con pruebas fehacientes de más implicados que podrían seguirle los pasos a los detenidos.