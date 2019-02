192 colegios aún no son reconstruidos

Después de los desastres generados por el fenómeno de El Niño Costero, en marzo del 2017, el director regional de Educación, Fabriciano Cunya, informó que aún hay 192 colegios esperando ser reconstruidos o rehabilitados.

RECONSTRUCCIÓN

A un mes de iniciar el año escolar, Fabriciano Cunya dio a conocer que a la fecha no se han rehabilitado todos los colegios que fueron seriamente afectados por las fuertes lluvias y posterior desborde del río Piura, a consecuencia de El Niño Costero. Aseveró que parte del problema se debe a que muchos de los expedientes técnicos de estas instituciones no cumplen con los requisitos que exige la comisión de Reconstrucción, “Estos expedientes técnicos no son aceptados por la comisión de la reconstrucción porque el año pasado han cambiando los parámetros de elaboración de los expedientes”, dijo el docente.

Ante ello, se ha programado una reunión para este lunes en las instalaciones de la DREP, donde asistirán alcaldes, así como el gerente de la Sub Región Luciano Castillo, y el gerente de la Sub Región Morropo-Chulucanas, con el fin de encontrar una solución que permita adaptar los actuales expedientes técnicos a los nuevos parámetros que exige la comisión y así puedan ser presentados para su financiamiento. Otra de las medidas puesta en marcha por la Dirección de Educación, según informó su director, se basa en el sinceramiento de información de recursos ante la comisión de Educación, que sesionó la semana pasada en la Universidad Nacional de Piura. Se espera que dicha información pueda ser presentada al Ministerio de Economía y Finanzas y al Pronied a fin de que puedan ayudar con los recursos que se necesitan para la reconstrucción de estos colegios.

REHABILITACIÓN

Por su parte, el gobernador regional de Piura, Servando García, dijo que también ha podido identificar ciertos colegios que se encuentran en precarias condiciones. En ese sentido, el día hoy acudirá al inicio de los trabajos de mantenimiento de la I.E N°14918 Túpac Amaru en Máncora, cuyo presupuesto es de más de 1 millón de soles, asimismo dijo que otro colegio en San Miguel del Faique iniciará su rehabilitación.

Año Escolar. Pese a las medidas optadas por el director regional de Educación y el gobernador regional, no se llegarían a culminar a tiempo la mayoría de las estructuras para el inicio del año escolar. No obstante, ante el anuncio de una posible huelga, el gobernador regional, Servando García precisó que está haciendo todo lo posible para cumplir con llenar todas las plazas de docentes.

“La adjudicación se está dando de manera continua en todas las ugeles, tenemos que cumplir con todo al 100%, lo ideal es que todos los alumnos tengan un maestro este inicio de año escolar” dijo García.

SALUD

En tanto, miles de escolares se verán obligados a seguir usando las aulas prefabricadas que solo en algunos colegios se llegó a implementar.

“Tenemos que continuar con las clases, hay colegios que tienen sus aulas prefabricadas, sabemos que es un poco difícil para los alumnos, pero no podemos hacer otra cosa por ahora”, puntualizó el director de Educación.

Cabe resaltar que la precariedad de las aulas no sería el único problema con el que tendrán que lidiar los escolares, puesto que las altas temperaturas registradas en la región han alarmado a toda la población. El director de Inteligencia Sanitaria de la Diresa, Eduardo Álvarez, explicó que muchos de estos escolares corren el riego de sufrir una ola de calor, al ser expuestos en ambientes que generan calor, como lo son las aulas prefabricadas, además indicó que muchas veces no cuentan con infraestructura completa.

El médico recomendó a los estudiantes mantenerse hidratados y bajo sombra, para evitar dolores de cabeza o desmayos que suelen producir las altas temperatura, que se registrarán en febrero y marzo.