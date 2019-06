60 muertos por infecciones respiratorias en Piura

Síguenos en Facebook

Las estadísticas de personas afectadas por infecciones respiratorias y estomacales son alarmantes en la región Piura. La mayoría de casos se dan en la sierra, donde no llegan los recursos para proyectos de saneamiento que permitirían mejorar la calidad de vida de sus pobladores, que continúan esperando la ayuda de las autoridades.

IRAS

La Dirección Regional de Salud de Piura (Diresa) informó que hasta la semana epidemiológica número 22 han fallecido 60 personas a causa de infecciones respiratorias agudas (IRAS), de las cuales 45 eran mayores de 60 años. La cifra duplica a lo que se reportó en el año 2018, que en la misma semana epidemiológica se dieron 24 muertes por infecciones respiratorias graves.

Ante dicha situación, la Diresa realizó una campaña masiva con el objetivo de vacunar a los ciudadanos mayores de 60 años contra el neumococo, pues según los estudios que se han realizado, ellos son el grupo de riesgo y están predispuestos a presentar complicaciones como la neumonía.

Esta población presenta cuadros respiratorios como dolor de garganta, tos, y si no es tratada a tiempo la situación se va complicando, presentando dificultades para respirar. Estas predisposiciones son más frecuentes y se darían 4 veces más en las personas mayores de 60 años, las cuales a nivel regional superarían los 57,000 y como subregión más de 23,000.

Los casos más críticos fueron los que presentaron neumonía grave. En el 2019 la Diresa reportó 199 casos,y todos ellos mayores de 60 años.

Untotal de 189 pacientes mayores de 60 años también presentaron cuadros de neumonía no graves, siendo el 46%. El otro grupo que presentó neumonía no grave fue la población de 20 a 59 años que es el 22%.Las infecciones no neumónicas, es decir, aquellos pacientes que presentaron tos, resfríos, faringitis, entre otros, suman 64,619, siendo el grupo más afectado los menores de 1 a 4 años que significa el 77%; también están los bebés de 2 a 11 meses, significando el 29% y los menores de 4 meses que son el 2%.

La población de Salitral y San Miguel El Faique es la más vulnerable, así como otros sectores del Alto Piura.

EDAS

Respecto a las enfermedades diarreicas agudas, la Dirección Regional de Salud informó que el distrito de Los Órganos, en Talara, encabeza la lista de pacientes afectados por infecciones diarreicas acuosas con 468 casos hasta la semana epidemiológica número 23; le sigue Salitral con 438 pacientes, el distrito Veintiséis de Octubre con 387, el distrito El Alto 375, el distrito de Jililí, en Ayabaca, se reportó 308, y el distrito San Miguel de El Faique con 301 casos. Por infecciones estomacales no se han reportado personas fallecidas.

En total, las infecciones estomacales, en lo que va del año, a nivel de la región, suman 30,610; en esta ocasión los más afectados son los menores de 5 años.

Bernal, Huarmaca,Piura, Castilla, Catacaos, Paita, Huancabamba, Canchaque, Frías , Sapillica, Ayabaca, Las Lomas, Pariñas, son algunas de las ciudades donde se han presentado casos de infecciones estomacales.

RECURSOS

El sub director de la Diresa, César Guerrero señaló que las cifras son de conociminiento de las autoridades locales, los mismos que deben articular recursos para proyectos de saneamiento que permita a la población contar con suministro de agua.

Para evitar las infecciones estomacales se deben asumir hábitos de higiene como lavado de manos, cocción de los alimentos, lavado de frutas y verduras; todas las medidas de saneamiento posible para evitar que los niños y mayores de 60 años, se vean afectados por estas infecciones.

MUNICIPIOS

Una de las tareas de las municipalidades es brindar un óptimo servicio de limpieza pública y ornato, ya que la contaminación favorece el desarrollo de estas enfermedades y si no se toman medidas de saneamiento se corre el riesgo de provocar una epidemia, como en un momento la Diresa advirtió a la municipalidad de Castilla por la acumulación de basura en el distrito.

El municipio a cargo del abogado José Aguilar Silva tiene problemas de presupuesto para la adquisición de maquinaria, personal y elementos que ayuden a contrarrestar el problema que va acompañado con la poca sensibilización de la población y que se ve reflejado en la acumulación de basura, desmonte y otros residuos, en las calles y avenidas del populoso distrito.

Al respecto, Jimmy Bermeo, subgerente de Limpieza de Castilla, informó que al día recogen hasta 150 toneladas de residuos de diferentes puntos de la ciudad. Por el momento cuentan con 10 compactadoras y 5 mutofurgones, lo recomendable es adquirir dos compactadoras más que permitiría recoger 180 toneladas y mejorar de manera considerable el servicio de limpieza a los 82 asentamientos.

“Los vecinos no entienden, no tienen la conciencia y dejan la basura en cualquier lugar. Miraflores tiene turno nocturno, pero en el día hay acumulaión de basura en avenidas como Luis Montero, Cáceres, Independencia y también la Guardia Civil. En la avenida Progreso el problema es más grave, se limpia de noche y de día pero aparecen las bolsitas”, sostuvo el funcionario.

Recordemos que el distrito de Castilla lidera la relación de pacientes afectados por el síndrome de Guillain Barré, cuyos afectados presentaron previamente cuadros de infecciones estomacales o respiratorios. Por tal motivo, las autoridades de salud recomiendan acciones de saneamiento.

Por su lado, el subgerente de gestión ambiental del distrito Veintiséis de Octubre, Luis Feria, informó que cuentan con 7 compactadoras y recogen a la semana hasta 1,338 toneladas de residuos de los hogares, mercados y zonas industriales del distrito. Cincuenta personas trabajan para mantener la limpieza de 123 asentamientos del distrito, entre formales e informales.