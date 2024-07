En extrañas circunstancias falleció un joven mototaxista, luego de asistir a un baile social, en el distrito de Pueblo Nuevo de Colán, en la provincia de Paita, región Piura. La familia de la víctima denunció que dos policías serían los autores de las agresiones físicas que causaron su deceso.

El lamentable hecho se registró en horas de la madrugada de ayer, en circunstancias en que el joven mototaxista Darwin Paul Cruz Santos (35 años) regresó a su casa en el jirón La Mar, transversal con Libertad de Pueblo Nuevo de Colán tras divertirse en un baile social en el estadio Revolución.

Sus familiares denunciaron que “Pepe”, como cariñosamente lo conocían, habría sido golpeado salvajemente por efectivos de la policía que prestaban seguridad en el mencionado baile. Su tío, también resultó con heridas en la cabeza.

El joven al sentirse muy grave le pidió a su madre que lo auxilie, momento en que se desvaneció entre sus brazos y comenzó a vomitar sangre y falleció, ante los gritos de desesperación.

Ayer por la mañana se realizó una protesta en el exterior de la comisaría de Pueblo Nuevo de Colán, para exigir una exhaustiva investigación sobre su misteriosa muerte.

“Quiero que se haga justicia y se pague por la muerte de mi hermano. Era un chico joven, bueno, salió bien de mi casa y regresó muerto. Me pidió que le sobara el cuerpo, los policías son unos abusivos, ellos están para cuidarnos, para que nos defiendan, no para matarnos. Queremos justicia para Pepe, me lo mataron, me lo arrebataron”, dijo un familiar del mototaxista.

Aseguraron que el joven en su cuerpo tiene las marcas de la vara del policía.

“Tienen marcas en el abdomen, espalda, cuello de los golpes que recibió”, dijo Diana Santos, prima del occiso.

El jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías aseguró que personal de Homicidios y Oficri realiza las investigaciones del caso.

Agregó que los dos presuntos implicados fueron trasladados hasta la ciudad de Sullana para continuar con las indagaciones.

“Todo está en investigación. Preliminarmente sabemos que hubo un baile social, se registró una gresca y al chico lo retiró del baile la seguridad particular”, dijo Farías.

Subrayó que “no habrá espíritu de cuerpo” con los custodios policiales implicados en este caso.

“Las investigaciones continuarán con el resultado de la necropsia y demás”, indicó el general.