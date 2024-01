El alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, se pronunció con respecto al proyecto del Parque de las Aguas que estará ubicado en el parque Santa Ana, en Piura, donde se mantiene una controversia debido a que algunos vecinos se oponen a este proyecto. También se refirió a otros temas que aquejan a Piura.

¿Qué situación actual tiene el proyecto del Parque de las Aguas en Piura?

Es una obra que se licitó, tiene ya contrato firmado con la empresa, hay adelanto directo, por lo tanto hay un contrato, digamos formal ya. Está dentro de la formalidad, como manda la Ley de Contrataciones del Estado

¿Se llegó a un acuerdo con los vecinos?

Se les ha explicado con detalles cada observación hecha por los vecinos y se les sigue explicando en cada oportunidad, pero de acuerdo al marco legal, es una obra que tiene contrato desde el punto de vista legal y habría un perjuicio económico si no se ejecuta. Además, las personas que se oponen podrían ser denunciadas, porque se ha seguido todas las normas asignadas por el Estado.

VER MÁS: Piura: Alcalde adquiere camionetas y motos para combatir la delincuencia

¿De cuánto será este perjuicio económico?

En principio, el adelanto directo es del 10% de la obra. Si la obra es de 13 millones de soles, será de S/ 1.3 millones y las personas que se opongan se les denunciaría por ese perjuicio. Eso ya lo tomaría a cargo el procurador.

Pero, para hacer este proyecto, ¿se reunió con los vecinos?

Claro, todos los proyectos que nosotros tenemos son socializados. Absolutamente todos.

¿Y qué pasó?

No habrían recibido la información adecuada y correcta con cada detalle y esperamos que con la información que ya tienen no haya objeción.

Los vecinos señalan que se oponen porque se talarán todos los árboles...

Se les ha explicado que cuando se habla de “tala”, se refiere a las raíces secas y muertas que están ahí y son tres. Se les ha explicado detalladamente que no habrá la tala de ningún árbol. Se les habló claramente.

Piura sufre con el desabastecimiento de agua ¿Cómo funcionará el Parque de las Aguas?

El parque tiene un sistema de recirculación. Es la misma agua que da vueltas todo el día. Solo se llena la laguna y empieza a recircular el agua. No es que el agua se consuma permanentemente, eso no es así. El agua se estanca por única vez y da vuelta esa agua. Hay que entender que el Ministerio de Vivienda tiene un proyecto de ampliación de la planta de Curumuy que este año se debe dar y la ampliación de las redes de agua y alcantarillado donde está la urbanización El Chilcal, Petroleros y Santa Ana, que este año empieza su intervención. Ahí nosotros no lo tocamos porque está dentro del proyecto de los 96 asentamientos.

¿Entonces, sí va el proyecto?

Es que tiene todo, ha pasado todos los filtros dentro de la norma del Estado, tiene un contrato firmado, un adelanto directo y no podemos detener esta inversión. La ejecución empezará en 30 días.

De otro lado, ¿cómo va el proyecto de pistas del centro de Piura?

Ya se está transfiriendo al Gobierno Regional, porque será cofinanciado con el GORE. Este mes se va a licitar la ejecución y en el mes de marzo o en el peor de los casos en el mes de abril, iniciará ya la ejecución de las pistas del centro de Piura. Ya se hizo la evaluación técnica la semana pasada. Este mes se licita. Son 45 días hábiles la licitación.

¿Con respecto a los ambulantes en el complejo de mercados?

Se han recuperado varias vías. La Blas de Atienza se ha recuperado en un 80%, hemos pedido el apoyo de la Policía, ellos están solicitando a través del grupo terna recopilar más información, del lado de nosotros también, ya hay dos asociaciones que se han formalizado y están solicitando la compra de terreno para hacer su propio mercado.

En cuanto a seguridad. ¿Se ha reunido con el general PNP?

Sí, esta semana habrá un plan de trabajo y mañana (hoy) tengo una entrevista con el ministro del Interior en Lima a las 3:00 de la tarde y es probable que participe el general.