El exjefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, comandante en retiro PNP Alfonso Llanos Flores, cuestionó el cambio de los efectivos de Inteligencia y de Crimen Organizado, calificándolo como un “grave error”, pues aseguró que es un gran daño no solo para la policía, sino también para la sociedad porque dejan sin personal especializado a unidades estratégicas. Los 33 de la División Macro Regional de Inteligencia de Piura fueron cambiados luego que, mediante informes, revelaron la presunta existencia de una red criminal que cobraría cupos entre S/1,000 y S/3,000 para enviar o reasignar a policías a los puestos de control de frontera.

“Ya desaparecieron las escuelas especializadas y lo que se está haciendo ahora es muy perjudicial. Cada policía tiene que estar en la unidad a la que ha sido capacitado, ese personal ha recibido capacitación para Inteligencia, no se tienen que cambiar porque no hay personal especializado para combatir la criminalidad, eso es un grave error”, subrayó Llanos.

Resaltó que se tiene que respetar, cuidar y proteger a las unidades especializadas y por ende al personal especializado porque ha aumentado la criminalidad en más del 80%.

“Esos cambios no solo hacen daños a la policía sino a la ciudadanía. Los delincuentes deben estar felices con eso, no puedes cambiar por cambiar, se tiene que tener mucho cuidado, el tratamiento tiene que ser mucho más técnico...estamos dejando sin personal especializado en la lucha contra la criminalidad, no solo es un daño a la policía sino a la ciudadanía”, opinó Alfonso Llanos.

Añadió que crea suspicacias el cambio de los efectivos policiales tras la revelación de supuestos cambios irregulares.

“Si la propia oficina de Inteligencia da cuenta que hay cambios irregulares, como voy a cambiarlos si ellos dan cuenta, ya eso es falta de criterio...eso no es coherente, yo no voy a cambiar a quien denuncia, por lo contrario tengo que saludar esa denuncia, fortalecerlo porque gracias a esa información se estaría descubriendo algo ilegal que desprestigia a la policía”, acotó Llanos.

A su turno, el ex jefe de la Región Policial de Piura, coronel en retiro PNP, Máximo Varas Hugo, dijo que si no existen los elementos necesarios para tales cambios, el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías Zapata, estaría incurriendo en el presunto delito de abuso de autoridad.

“Si el general no tiene los argumentos necesarios o las pruebas necesarias para sustentar o fundamentar su accionar dentro del marco legal, entonces se constituye en un abuso de autoridad, pero si tiene los argumentos necesarios que esta información no fue puesta de su conocimiento de él y la filtraron en diferentes medios, su accionar es válido porque no pueden haber elementos que estén jugando en contra de la policía y más aún con temas de corrupción”, dijo Vargas.