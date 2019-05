Allanan la oficina de Transportes de la Municipalidad Provincial de Piura

Síguenos en Facebook

La Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizado allanó la Oficina de Transportes de la Municipalidad Provincial de Piura (MPP). Allí incautó documentos y equipos electrónicos que corroborarían irregularidades en la emisión de renovación de permisos de circulación sin contar con la licencia correspondiente.

INTERVENCIÓN

Ayer al mediodía, la fiscal Jenifer Fernández, con apoyo de agentes de la Policía, allanaron la Oficina de Transportes de la comuna piurana y procedieron a incautar expedientes de renovación de permisos de circulación que no contarían con la licencia primigenia, y que datan del año 2015.

Asimismo, los efectivos incautaron cinco CPUs de las computadores que se encontraban en la jefatura de la Oficina de Transportes y en la División de Circulación Vial, además una laptop de un trabajador.

Los equipos eran usados por el actual jefe de la Oficina de Transportes, Óscar Funes Castro, así como por el jefe de la División de Circulación Vial, Alfonso Anastacio Mujica, el técnico adminitrativo Rudy Parrilla Flores, el auxiliar Santos Jiménez Vera e Ismael Suárez Atarama, y una practicante administrativa.

La intervención se realizó a merito de una denuncia por los delitos de cohecho pasivo y asociación ilícita para delinquir interpuesta hace quince días.

La fiscal Fernández solicitó y obtuvo la orden judicial de incautación de documentos y equipos informáticos por parte del juez Christian Azabache Vidal, del Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Al respecto, el jefe de la Oficina de Transportes, Óscar Funes, informó que en el operativo la fiscal incautó cinco expedientes de permisos irregulares otorgados en el 2015, y que fueron firmados por él y por el actual jefe de la División de Transportes en la gestión pasada.

“Nosotros hemos estamos realizando la verificación de los permisos y hemos encontrado indicios de irregularidad en estas licencias, por lo que las hemos enviado a Asesoría Jurídica”, dijo Funes.

El funcionario explicó que en una de las autorizaciones observadas se ha constatado que Transportes entregó la renovación del permiso en base a la emisión de una licencia primigenia que no correspondía, ya que al verificarse se halló que la placa era de otro vehículo.

“Hemos entregado a la Fiscalía diez expedientes del 2018 donde se habrían presentado irregularidades. Se entregó a servicios de estudiantes, taxis dispersos e, incluso, tenemos un expediente que nos envía el propio MTC, donde habría una autorización que representa a una empresa de transporte y no tendría ningún cargo acá, esta si sería una falsa”, detalló Funes Castro

Por último, mencionó que no se descarta que trabajadores estén involucrados, ya que los documentos pasan por diversos filtros hasta llegar al jefe, quien firma las autorizaciones. Indicó que estarían identificados exempleados municipales en actos irregulares.

DENUNCIA

Por otro lado, el dirigente José Santos Tineo, del Sindicato de Taxis Profesionales de Piura, manifestó que en el 2015 pagó S/ 700 a un dirigente para que Transportes le renueve el permiso.

“Cuando busqué formalizarme me denegaron la solicitud con la finalidad de cobrarme, debí haber cancelado 86 soles por trámites pero un dirigente me pidió 700 soles para conseguir que me dieran esa renovación, como no contaba con la licencia correspondiente, me cobraron 100 soles más para alquilarme la licencia de otra persona y figure en la documentación”, denunció.

Indicó que ambos documentos son legales y fueron firmados por el entonces jefe de Transportes Oscar Funes y por el jefe de la División de Transportes, Pedro Mendoza.