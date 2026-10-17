Una estudiante de un colegio, atacó a su compañera de quinto de secundaria, causándole dos cortes en el rostro con un objeto punzocortante. La agresión ocurrió luego de que la víctima habría manifestado que reportaría una pelea ocurrida en un colegio de la provincia de Sullana.

HECHOS. El hecho se registró en el interior de la institución educativa José María Raygada, ubicado en el distrito de Querecotillo. Una estudiante atacó a su compañera, a quien previamente había desafiado y le provocó un corte en el pómulo izquierdo, desde la oreja hasta cerca de la boca. Además, le causó una segunda herida en el rostro.

Posteriormente, la víctima fue evacuada al establecimiento de salud del distrito, donde recibió atención médica y fue intervenida quirúrgicamente. De acuerdo con lo manifestado por la familia, se le realizaron aproximadamente 14 puntos de sutura a raíz de las lesiones provocadas en el rostro a la estudiante.

Según una familiar de la menor agredida, el día anterior, la víctima hizo un comentario sobre unos hechos ocurridos. Ante esto, la agresora acudió a su vivienda donde la amenazó y posteriormente ayer cumplió su advertencia.

“Lo único que hizo ella fue comentar que el director debía derivar este caso a la UGEL para que sancione los constantes actos de violencia en el colegio y evitar que pasaran a mayores. Solo por hacer ese comentario, la familia de la agresora tomó represalias: ayer (el día jueves) por la tarde fueron a su casa a amenazarla, que no se meta o va a medir las consecuencias”, dijo su familiar en los exteriores del colegio.

La familia no le dio mayor importancia a la amenaza, sin embargo, ayer la menor fue atacada en el rostro. “No le dieron importancia y la enviaron al colegio. Pero nos señalan que, a la hora del recreo, cuando bajaba las escaleras, la chica se le abalanzó y le cortó la cara con un objeto”, añadió la familiar.

Hasta la institución educativa se hicieron presentes los efectivos policiales de la comisaría de Querecotillo, quienes realizaron las diligencias correspondientes, en coordinación con el representante del Ministerio Público. Además, habrían acudido los representantes de la UGEL Sullana.

En tanto, los padres de familia del colegio exigieron al director y a la UGEL que tomen medidas urgentes, debido a que temen que otros alumnos sean agredidos y que la situación termine en una tragedia que lamentar.