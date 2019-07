Archivan investigación por favorecimiento en concurso para plaza en la Fiscalía

Síguenos en Facebook

La Segunda Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Sullana, a cargo del fiscal Jack Miltón Trelles Burneo, archivó la denuncia contra la trabajadora del Ministerio Público, Milagros del Socorro Fernández Romero; implicada en un presunto caso de favorecimiento para una plaza en la Fiscalía de esa provincia.

EL CASO

Como es sabido, en setiembre del año pasado Milagros Fernández fue comprendida en una investigación fiscal por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociación incompatible.

El caso por el cual fue denunciada se retrotrae al año 2016, cuando la investigada postuló a una plaza como abogada en la Oficina de Control Interno de la Fiscalía de Sullana.

Dicha convocatoria no habría estado exenta de ciertas irregularidades que luego serían puestas de conocimiento a la Fiscalía. En ese sentido, la denuncia daba cuenta de un supuesto intercambio de correos electrónicos que contenían las preguntas del examen entre la investigada y la fiscal Nimia Borrero, integrante de la comisión evaluadora y jefa de la Oficina de Control Interno en Sullana.

Asimismo, un detalle no menos importante es la relación amical que existe entre ambas personas, toda vez que Milagros Fernández trabajó como fiscal adjunta en la Primera Fiscalía Corporativa de Piura, cuya titular fue la magistrada Nimia Borrero, durante los años 2014 y 2015.

ARCHIVO. No obstante, pese al tiempo de la investigación y las pruebas existentes, la Fiscalía de Sullana decidió archivar el caso a nivel preliminar y no pasar a la siguiente etapa.

Ello, porque no tiene la certeza de que las preguntas que se consignan en los correos electrónicos presentados por la parte demandante sean las mismas que se tomaron en el examen que rindió la investigada. Es decir, en estos once meses que demoró la investigacion preliminar, la Fiscalía no ha podido contrastar las pruebas contra la trabajadora.