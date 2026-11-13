Sin piedad y de varios disparos fue asesinada una comerciante del Complejo de Mercados de Piura, la noche del último miércoles.

Las manecillas del reloj marcaban más de las 10 de la noche y los comerciantes en el mercado de Piura se disponían a guardar su mercadería y de pronto una ráfaga de disparos en el sector Manuel Soane de la zona conocida como Inkari, alarmó a propios y extraños, haciendo que todos corrieran para protegerse.

De pronto, cuando el silencio llegó, se dieron con la ingrata sorpresa que la comerciante de sandalias, Estrella Jiménez Tezén, conocida entre sus compañeros de trabajo como “La Ñata”, había sido ultimada a balazos por dos delincuentes que llegaron a bordo de una motocicleta.

Al percatarse que aún tenía latidos, fue trasladada de emergencia hacia el hospital regional “José Cayetano Heredia”, en Castilla, pero lamentablemente en el trayecto falleció.

Fuentes policiales informaron que su crimen se trataría presumiblemente de una venganza, pero no descartan otros móviles de este violento asesinato.

Su cuerpo fue llevado a la morgue de Piura pasadas las 11 de la mañana para la necropsia de ley respectiva.