Atkins: “La Contraloría me eximió de responsabilidad y la Fiscalía insiste en involucrarme”

Síguenos en Facebook

El exgobernador regional de Piura, Javier Atkins Lerggios (actual viceministro de pesca y acuicultura), salió a defenderse de las imputaciones que le hace el Ministerio Público junto a ocho de sus exfuncionarios, por la presunta sobrevaloración del puente San Miguel (ex Puente Viejo).

EL JUICIO

Como es público, el último martes, el magistrado del Sétimo Juzgado Penal Unipersonal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Ronald Soto Cortez, instaló la audiencia de juicio oral contra Atkins Lerggios y sus exfuncionarios.

Sobre este tema, la exautoridad regional dijo que este juicio se basa en un informe de Contraloría que sirvió para sancionar a unos funcionarios por fallas netamente administrativas.

“A mí, Contraloría me eximió de toda responsabilidad porque confirmaron que no había intervenido para nada en este proceso de adjudicación. Con ese mismo informe de responsabilidades administrativas, la Fiscalía inicia una investigación y me imputa responsabilidad penal”, menciona.

NO HIZO SU TRABAJO

Atkins Lerggios también señala que “el Ministerio Público se demoró todo el tiempo que le dio la gana, no hizo bien su trabajo, tampoco solicitó ninguna pericia, sencillamente se basó en el informe de responsabilidad administrativa de Contraloría”.

Frente a esa posición de la Fiscalía, Atkins asegura que solicitó una excepción de naturaleza de acción para que lo excluyan del proceso, pero no se lo aceptaron.

“La Fiscalía me imputa responsabilidad sobre resoluciones regionales para la conformación del Comité Especial de Adjudicación. Tengo que firmarlo porque la ley exige que el titular del pliego la firme. Además, la actuación de dicho comité es autónomo. La Contraloría ya hizo su evaluación y a mí no me imputa ningún cargo administrativo pero la Fiscalía insiste en involucrarme en este tema”, finaliza Atkins Lerggios.