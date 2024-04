El dengue sigue imparable. Ya son más de 17,000 enfermos y 18 fallecidos por dengue en la región Piura. La realidad no es distinta en la Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna. En esta jurisdicción ya se registran 5082 casos de dengue y 8 muertos a causa de esta enfermedad. Precisamente la Contraloría de la República detectó deficiencias para atender a los pacientes en los centros de salud de Talara.

TAMBIÉN PUEDE LEER: La Universidad Nacional de Piura pagó sueldos a exrector que está inhabilitado

De acuerdo con la Sala Situacional Diaria de Dengue, actualizado a la semana 12- 2024 (al 21 de marzo) del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, se registran 5082 enfermos. En el mismo período del año pasado, registraba apenas 1554 enfermos, es decir que este año se advierte un incremento de 227%.

Asimismo, de los 5082 casos de dengue, al 21 de marzo, 4145 es dengue sin signos de alarma, 916 con signo de alarma y 21 graves y 8 muertos por esta enfermedad. Las defunciones son en Bellavista (3), Paita (2), La Brea (1), Sullana (1) y Pariñas (1).

Ante este alarmante aumento de casos y muertes, en la jurisdicción de esta subregión, la Contraloría visitó el 11 de marzo los centros de Salud de Talara II y Negritos donde detectó deficiencias en las actividades de prevención y control del dengue.

El médico del centro de salud de Talara II informó que a pesar de que a diario atienden entre 40 a 50 pacientes con sintomatología de dengue, solo existen dos médicos. Agregó que los enfermos con dengue, que requieren una mayor atención, son derivados al área de hospitalización donde se atiende a pacientes con diversas patologías, porque a pesar de que hay dos Unidades de Vigilancia Clínica (UVICLIN) con 8 camas cada una; a la fecha no funcionan porque no cuentan con personal exclusivo para estas unidades.

Los auditores precisaron que para este centro se debe contratar 4 médicos, 4 enfermeras, 4 técnicos en enfermería, un técnico en laboratorio y una obstetra.

Con respecto al Laboratorio, el médico jefe dijo que se carece de un Lector de Elisa4, motivo por el cual no pueden procesar las muestras de dengue y a pesar de que cuenta con 30 máquinas termonebulizadoras, dichos equipos no funcionan porque no tiene presupuesto para comprar combustible y contratar personal para fumigar.

En el centro de salud de Negritos verificaron que solo hay dos médicos, los cuales se encuentran contratados, uno hasta marzo y otro hasta abril; sin embargo, el personal es insuficiente.

Además, no tienen un espacio exclusivo para la atención de pacientes con dengue.

Tampoco tienen agua potable las 24 horas del día, por lo que recolectan el líquido elemento en baldes, lo que origina que haya condiciones para la proliferación del mosquito aedes aegypti, trasmisor el dengue, generando el riesgo de contagio en el personal, así como en la población.