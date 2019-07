Aumentan los casos de enfermedades que transmiten las ratas

Síguenos en Facebook

El deficiente servicio de recojo de la basura es uno de los problemas que viene afectando a los piuranos. Esta situación viene acarreando, al mismo tiempo, riesgos en la población, la cual podría adquirir males que podrían afectar seriamente su salud.

Una de las enfermedades asociadas con este problema es la leptospirosis, mal que es transmitido principalmente por las ratas que conviven con estos desechos sólidos.

Según los datos recogidos por la Sala Situacional de la Diresa (Dirección Regional de Salud), en la región Piura se han presentado un total de 239 casos de leptospirosis, 42 más que los que se presentaron en el mismo período el año pasado.

Los lugares en donde se han reportado la mayor cantidad de casos, según la Diresa, son Chulucanas con 97 afectados, Castilla con 39, Los Órganos con 23 y Sullana con 14.

Más abajo en casos reportados, se encuentran Máncora con 10, Tambogrande con 6, Catacaos y Piura con 5, Bellavista con 4, y Veintiséis de Octubre con tres.

Según explicó el médico César Guerrero Ramírez, subdirector de la Diresa, la acumulación de los residuos sólidos está relacionado no solo con enfermedades que transmiten las ratas, sino también las cucarachas y moscas que tienen que ver con las enfermedades diarreicas.

“La leptospira está relacionada con los animales que tienen esta bacteria, y de manera directa con ratas, o de manera indirecta, al exponerse una persona al agua contaminada con la orina de las ratas”, indicó el galeno.

Agregó que los más propensos de adquirir esta bacteria son aquellas personas que acostumbran a bañarse en los ríos, y otros que trabajan con aguas, ya sea subterráneas o servidas.

Indicó que esta enfermedad a veces se presenta con una sintomatología similar al dengue, con dolor de cabeza y de cuerpo, pero que hay un 5% que se comporta como una hepatitis, la cual es ya una infección más severa.

“La leptospira en más de un 90% puede pasar como un cuadro gripal, pero la sospecha en la mayoría de las personas es por el dolor muscular, generalmente de las pantorrillas, y de cabeza muy intenso”, indicó Guerrero Ramírez.

Arnaldo Lachira, exdecano del Colegio Médico de Piura, indicó que hay una forma grave de leptospirosis que es la denominada la “Enfermedad de Weil”, donde “el paciente está con los ojos amarillos, el riñón comienza a fallar al igual que los pulmones, y hay problemas hematológicos”.

BASURA EN LAS CALLES

Como se sabe, el arrojar la basura en las calles se ha hecho una costumbre de los malos vecinos, quienes no esperan el paso del vehículo recolector municipal.

En algunos sectores de Piura aún persiste este mal accionar de los pobladores, como por ejemplo, los alrededores del complejo de mercados, la avenida Sullana, el Barrio Sur y diversas urbanizaciones, aunque no es tan crítico como lo que sucede en Castilla.

Isabel Pizarro, gerenta de Medio Ambiente, Población y Salud de la Municipalidad de Piura, indicó que de acuerdo al OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), hasta el año pasado habían 11 puntos críticos identificados, pero que en lo que va del año solo hay cuatro, los cuales están controlados.

“El servicio de recojo de basura es normal, las rutas se están cumpliendo de acuerdo al programa y ya tenemos identificados los puntos críticos”, manifestó la funcionaria.

Dijo que uno de los puntos críticos es los alrededores del puente Bolognesi, donde los vecinos y carretilleros arrojan los desperdicios. Otro es la avenida Don Bosco en varios puntos, donde la basura es dispersada por el viento.

Señaló que antes en el mercado se recogían 40 toneladas, pero ahora se ha reducido a la mitad.

Consideró que el riesgo de contraer la leptospirosis es mínima porque han erradicado los botaderos.

“Lo roedores tienen memoria, regresan donde encontraron alimentos, pero en tanto nosotros controlemos el lugar, ellos van a buscar otros lugares para alimentarse, estamos trabajando para controlar la leptospira”, acotó.

CASTILLA EN RIESGO

Por su parte, Carlos Calle, gerente de Servicios Públicos Locales de la Municipalidad de Piura, dijo que el servicio de recojo de la basura se encuentra en un 80%.

“Esperamos que con el nuevo plan que estamos implementando, podamos concientizar a las personas, porque no es que no recojamos la basura, sino que la población no colabora y cree que la calle es un botadero”, manifestó.

Añadió que constantemente salen a hacer campañas, “detenemos a las personas que arrojan basura a las calles con sus triciclos, y si encontramos a un vecino, lo multamos con su DNI y de esta manera lo obligamos a tomar conciencia, porque ellos son los afectados, así como sus vecinos”.

El funcionario edil indicó que el plan que está poniendo en práctica la comuna, se realiza principalmente en los colegios, desde allí están capacitando a los alumnos, “y ellos hacen el efecto multiplicador con sus padres, y en forma articulada trabajamos con la población para que tomen conciencia”.